Η Νάπολι γνώρισε ένα ακόμα στραβοπάτημα στην πορεία της στη Serie A, καθώς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση με τη Σασουόλο. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, με το τελικό 0-0 να αφήνει τους «Ατζούρι» μακριά από τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναζητούσαν επιτακτικά βαθμολογική ανάσα.

Το πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποιο τέρμα, παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων για να ανοίξουν το σκορ. Υπήρξαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, οι οποίες ωστόσο δεν μετατράπηκαν σε γκολ, με τις άμυνες να κρατούν ανέπαφες τις εστίες.

Μία από τις πιο αξιόλογες στιγμές για τη Νάπολι καταγράφηκε στο 37ο λεπτό του αγώνα. Ο Λανγκ βρέθηκε σε θέση βολής και άγγιξε το γκολ, όμως η προσπάθειά του ανακόπηκε από τον τερματοφύλακα Μούριτς, ο οποίος επενέβη αποτελεσματικά, διατηρώντας το 0-0.

Η εξέλιξη στο δεύτερο μέρος

Ο ρυθμός του αγώνα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να αναζητούν το τέρμα που θα τους έδινε το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή η Νάπολι, απείλησαν εκ νέου την εστία της Σασουόλο, δείχνοντας διάθεση να πιέσουν για το γκολ.

Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό, ο Ραχμάνι επιχείρησε μια κεφαλιά, η οποία όμως δεν βρήκε στόχο, περνώντας άουτ. Η Σασουόλο, από την πλευρά της, απάντησε στις επιθέσεις της Νάπολι λίγο αργότερα, προσπαθώντας να δημιουργήσει τις δικές της επικίνδυνες στιγμές.

Οι χαμένες ευκαιρίες και η τελική ισοπαλία

Στο 81ο λεπτό, η Σασουόλο δημιούργησε τη δική της επικίνδυνη στιγμή με τον Εσπόζιτο. Ο παίκτης της γηπεδούχου ομάδας έπιασε μια κεφαλιά, η οποία όμως δεν κατάφερε να καταλήξει στα δίχτυα της Νάπολι, με την μπάλα να καταλήγει εκτός εστίας.

Έτσι, οι προσπάθειες και των δύο ομάδων για να σκοράρουν έμειναν άκαρπες μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0, ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο πλευρές, δεδομένου ότι αμφότερες έψαχναν βαθμολογική ανάσα στην απαιτητική Serie A.

Η βαθμολογική εικόνα μετά το 0-0

Μετά την ισοπαλία αυτή, η Νάπολι βρίσκεται πλέον στην 8η θέση της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα αυτό την κρατά μακριά από την πρώτη εξάδα, η οποία αποτελεί στόχο για τους «Ατζούρι» στην προσπάθειά τους για ευρωπαϊκή έξοδο.

Από την άλλη πλευρά, η Σασουόλο συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά βαθμολογικά προβλήματα. Η ομάδα βρίσκεται στην 18η θέση της Serie A, μια θέση που την κατατάσσει στη ζώνη του υποβιβασμού, αυξάνοντας την πίεση για τα επόμενα παιχνίδια της και την παραμονή της στην κατηγορία.

Η πρώτη νίκη της Ουντινέζε

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, σημειώθηκε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την Ουντινέζε. Η ομάδα κατάφερε επιτέλους να «σπάσει το ρόδι» και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη μετά από ένα διάστημα σχεδόν τριών μηνών, κάτι που της έδωσε βαθμολογική ανάσα.

Αυτή η νίκη ήρθε εντός έδρας, όπου επικράτησε της Φιορεντίνα με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο όγδοο μόλις λεπτό του αγώνα, δίνοντας νωρίς το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η δύσκολη θέση της Φιορεντίνα

Ο Λόβριτς ήταν ο παίκτης που πέτυχε το τέρμα, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην Ουντινέζε και αλλάζοντας το κλίμα στην ομάδα.

Για τη Φιορεντίνα, το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι η ομάδα παραμένει χωρίς νίκη για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική. Οι «Βιόλα» δεν κατάφεραν να πάρουν το «τρίποντο» και συνεχίζουν να βρίσκονται στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας της Serie A, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta