Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο Αγρίνιο σχετικά με την υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας 15χρονης, καθώς δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν την Κυριακή στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαραίνουν. Αυτή την ώρα, οι γονείς της ανήλικης δίνουν τις δικές τους καταθέσεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν ένα τετράδιο που κρατούσε το κορίτσι.

Εξελίξεις στην υπόθεση του Αγρινίου

Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά την ανήλικη κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των ερευνών που διεξάγονται για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση οδηγήθηκαν νωρίτερα, την Κυριακή, ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου. Εκεί, κλήθηκαν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται, με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι απολογίες των γονέων της 15χρονης

Στο επίκεντρο των δικαστικών εξελίξεων βρίσκονται αυτή την ώρα και οι απολογίες των γονέων της 15χρονης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πατέρας του κοριτσιού αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για την εκμετάλλευση της κόρης του. Θα δηλώσει ότι δεν ήταν στο σπίτι και ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τις καταγγελίες που έχει κάνει η κόρη του.

Ο πατέρας, στο πλαίσιο της απολογίας του, θα ζητήσει επίσης άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του, καθώς και διεξαγωγή έρευνας και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Η ανήλικη, από την πλευρά της, φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι ποσών 10 ή 15 ευρώ.

Ο εφιάλτης που βίωνε η ανήλικη

Η 15χρονη φέρεται να βίωνε έναν εφιάλτη σεξουαλικής εκμετάλλευσης για τουλάχιστον επτά χρόνια. Η φρικιαστική αυτή κατάσταση έλαβε τέλος όταν η ίδια βρήκε τη δύναμη να καλέσει στη γραμμή SOS 1056 και να περιγράψει λεπτομερώς όσα βίωνε. Η κίνησή της αυτή ήταν καθοριστική για να καταφέρει να ξεφύγει από το περιβάλλον εκμετάλλευσης.

Το κοριτσάκι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται στενά από παιδοψυχολόγο. Η παρουσία της παιδοψυχολόγου κρίνεται απαραίτητη για την ψυχολογική υποστήριξη και αποκατάσταση της ανήλικης μετά την τραυματική εμπειρία που πέρασε.

Το τετράδιο στο μικροσκόπιο των αρχών

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα τετράδιο που είχε διαρκώς μαζί της η ανήλικη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει σε κανέναν το περιεχόμενό του. Ακόμη και όταν καθηγητής της τη ρωτούσε τι έγραφε, εκείνη απέφευγε να απαντήσει, διατηρώντας το περιεχόμενο μυστικό.

Το εν λόγω τετράδιο έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αρχές αναζητούν εάν περιέχει στοιχεία σχετικά με την υπόθεση ή ενδείξεις για την εμπλοκή κι άλλων προσώπων σε αυτή. Η αποκάλυψη του περιεχομένου του θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Η καταγγελία της 15χρονης για την χρόνια κακοποίησή της από την ίδια τη μητέρα της έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο χωριό του Αγρινίου. Φαίνεται, ωστόσο, ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τι περνούσε αυτό το παιδί, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια παρέμβαση μέχρι την κλήση της ανήλικης στη γραμμή SOS.

Δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι του χωριού που στήριζαν οικονομικά την οικογένεια, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες. Μία οικογενειακή φίλη, μιλώντας για την υπόθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ερχόταν και βοηθούσε τον άντρα μου, γιατί έχω άντρα ΑμεΑ. Και την είχα και ερχόταν κάποιες στιγμές και με βοήθαγε να τον σηκώσω. Ήταν μια ευγενέστατη κοπέλα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ φτωχή. Το αγαπούσε τόσο πολύ το παιδί της, που συνέχεια της έλεγε “να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις”. Ότι το έβαλε η μάνα του, να…. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, αλήθεια δεν μπορώ να το πιστέψω. Να έχει βάλει την κόρη της στην πορνεία, όχι».

Με πληροφορίες από: Enikos