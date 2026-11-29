Ασυνείδητοι δράστες δηλητηρίασαν τέσσερα σκυλιά στην περιοχή Ανθούσα Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, προκαλώντας σοκ και απόγνωση στον ιδιοκτήτη τους. Τα άτυχα ζώα αποτελούσαν τους πολύτιμους φύλακες της κτηνοτροφικής μονάδας του προέδρου της ορεινής κοινότητας, Γιάννη Ντούσιου. Η απώλεια των σκύλων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προστασία του κοπαδιού του, ειδικά σε μια περιοχή όπου εμφανίζονται λύκοι και αρκούδες.

Το τραγικό περιστατικό στην Ανθούσα

Το περιστατικό της δηλητηρίασης των τεσσάρων σκύλων έλαβε χώρα στην Ανθούσα Ασπροποτάμου, μια ορεινή κοινότητα που ανήκει στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προηγούμενο διήμερο διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έριξαν φόλες στον χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν και τα τέσσερα ζώα, τα οποία βρέθηκαν νεκρά.

Η πράξη των ασυνείδητων δραστών άφησε πίσω της ένα κενό ασφαλείας και ένα αίσθημα αδικίας στον ιδιοκτήτη των ζώων. Η απώλεια των σκύλων δεν είναι απλώς συναισθηματική, αλλά έχει και άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την επιβίωση της κτηνοτροφικής μονάδας.

Η απόγνωση του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης των άτυχων ζώων είναι ο Γιάννης Ντούσιος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ορεινής κοινότητας της Ανθούσας Ασπροποτάμου. Ο κ. Ντούσιος διατηρεί μια κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή και βασιζόταν στα τέσσερα σκυλιά του για την προστασία της εγκατάστασης και του κοπαδιού του. Μιλώντας για το συμβάν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς έχασε τους πολύτιμους φύλακες που είχε.

Η κατάσταση σοκ στην οποία βρίσκεται ο κτηνοτρόφος είναι απόλυτα δικαιολογημένη, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που έπαιζαν τα σκυλιά στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Η απώλεια αυτή επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια του κοπαδιού του και την ηρεμία του ίδιου.

Ο ζωτικός ρόλος των σκύλων φύλακες

Ο Γιάννης Ντούσιος υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία των σκύλων για την κτηνοτροφική του μονάδα, εξηγώντας πως ήταν απαραίτητοι για την προστασία από λύκους και αρκούδες. Στην περιοχή της Ανθούσας Ασπροποτάμου, η εμφάνιση αυτών των άγριων ζώων είναι συχνή, καθιστώντας τα σκυλιά φύλακες ζωτικής σημασίας. Οι σκύλοι προστάτευαν το κοπάδι όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά ιδιαιτέρως τον χειμώνα, όταν οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες και η παρουσία των άγριων ζώων πιο έντονη.

Η εκπαίδευση ενός σκύλου για τη φύλαξη του κοπαδιού είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία ξεκινάει από τότε που το ζώο είναι μικρό κουτάβι. Αυτή η εκπαίδευση απαιτεί χρόνο, υπομονή και εξειδικευμένες γνώσεις, καθιστώντας τα ζώα αυτά πολύτιμους συνεργάτες για τον κτηνοτρόφο.

Η δυσκολία της άμεσης αντικατάστασης

Όπως δήλωσε ο κ. Ντούσιος, δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν κτηνοτρόφο να αντικαταστήσει άμεσα τέτοιους πολύτιμους συνεργάτες. Η διαδικασία εύρεσης και εκπαίδευσης νέων σκύλων φύλακες απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Η απώλεια των τεσσάρων εκπαιδευμένων σκύλων αφήνει την κτηνοτροφική μονάδα ευάλωτη σε επιθέσεις από άγρια ζώα, δημιουργώντας ένα άμεσο και σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει την απόγνωση του ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας πράξης που έθεσε σε κίνδυνο την περιουσία και την εργασία του. Η δυσκολία αντικατάστασης των ζώων υπογραμμίζει το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε από τη δηλητηρίαση.

Με πληροφορίες από: Newsit