Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την Ελλάδα πέτυχε η Ήρα, ο σκύλος διασώστης της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα αποτελεί πλέον τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο σκύλο διάσωσης στην Ελλάδα, έχοντας λάβει επίσημη αναγνώριση από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI World Rescue Dogs Commission). Η διάκριση αυτή συνοδεύτηκε από μια ακόμη επιτυχία, καθώς η τετράποδη διασώστρια πραγματοποίησε το διεθνές αγωνιστικό της ντεμπούτο στη Ρουμανία, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων σκύλων.

Η πρώτη διεθνής πιστοποίηση για σκύλο διάσωσης στην Ελλάδα

Η Ήρα, η τετράποδη διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έλαβε μια σημαντική διεθνή πιστοποίηση από την FCI. Αυτή η αναγνώριση την καθιστά τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο σκύλο διάσωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επίσημη αναγνώριση προήλθε από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοτήτων της.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την κυνοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Ήρα είναι ειδικά εκπαιδευμένη για την υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης, συνδυάζοντας πλέον μια κρίσιμη διεθνή πιστοποίηση με τις αγωνιστικές της επιτυχίες εκτός Ελλάδας.

Επιτυχημένο αγωνιστικό ντεμπούτο στη Ρουμανία

Η Ήρα πραγματοποίησε το διεθνές αγωνιστικό της ντεμπούτο στη Ρουμανία, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026. Στην πρώτη της συμμετοχή σε εθνική διοργάνωση της Ρουμανίας, η τετράποδη διασώστρια κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων σκύλων. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί μια δυναμική αρχή στην αγωνιστική της πορεία.

Κατά τη διάρκεια των απαιτητικών δοκιμασιών, η Ήρα ξεχώρισε τόσο στην έρευνα ανοιχτού πεδίου όσο και στην υπακοή. Επέδειξε ταχύτητα, ακρίβεια και συγκέντρωση, ενώ η συνεργασία της με τον χειριστή της, Γιάννη Ζώτο, ήταν άριστη. Η κατάκτηση της κορυφής στην κατηγορία της υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας της.

Η Ήρα: Σκύλος διασώστης και ναυαγοσώστης

Η Ήρα δεν είναι απλώς ένας σκύλος διασώστης, αλλά και ναυαγοσώστης, έχοντας λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση για την υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης σε διάφορα περιβάλλοντα. Η ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε πολλαπλούς τομείς διάσωσης την καθιστά ένα πολύτιμο μέλος της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η πιστοποίησή της από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της FCI την καθιστά την πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα με αυτή τη συγκεκριμένη διεθνή αναγνώριση. Αυτό αναδεικνύει τη μοναδικότητα των δεξιοτήτων της και την αφοσίωση στην εκπαίδευσή της.

Αναγνώριση της προσπάθειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η επιτυχία της Ήρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επενδύει στην ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων.

Η επίσημη αναγνώριση της Ήρας από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της FCI αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την κυνοφιλική ομάδα. Η Ήρα, με την πιστοποίησή της και την πρώτη θέση σε αγωνιστική διοργάνωση εκτός Ελλάδας, εκπροσωπεί τη χώρα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την αφοσίωση των ελληνικών ομάδων διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta