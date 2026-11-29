Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Κορωπίου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ένας 22χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Λαυρίου. Το αυτοκίνητο του νεαρού μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με τον πατέρα του θύματος να περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές κατά τις οποίες ο ίδιος ανακάλυψε τον γιο του νεκρό. Ο 22χρονος κατευθυνόταν προς την εργασία του στο αεροδρόμιο όταν συνέβη το μοιραίο συμβάν.

Η δραματική ανακάλυψη από τον πατέρα

Ο πατέρας του άτυχου 22χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε πώς έφτασε στο σημείο της τραγωγίας και εντόπισε τον γιο του. Η ειδοποίηση από την εργασία του νεαρού, ότι δεν είχε φτάσει, ήταν αυτή που κινητοποίησε τον πατέρα. «Εγώ το βρήκα, εγώ το βρήκα το παιδί», ανέφερε συντετριμμένος, τονίζοντας το βάρος της στιγμής που αντίκρισε τον γιο του νεκρό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το δυστύχημα είχε συμβεί γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα. Ο ίδιος είχε περάσει από τη λεωφόρο Λαυρίου στις 5:00 το πρωί, προκειμένου να αφήσει το άλλο του παιδί στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, καθώς εκείνο δούλευε στις έξι. Μετά το τηλεφώνημα από την εργασία του Λάζαρου, ο πατέρας επέστρεψε αμέσως στον δρόμο και τότε έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη. Ο 22χρονος βρισκόταν μόνος του στο σημείο για περίπου τρεις ώρες μετά το δυστύχημα, χωρίς να τον έχει εντοπίσει κανείς.

Ο 22χρονος Λάζαρος: Σπουδές και εργασία

Το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο 22χρονος Λάζαρος, ένας νεαρός με διπλή πορεία στη ζωή του, καθώς συνδύαζε τις σπουδές με την εργασία. Ο Λάζαρος ήταν φοιτητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης και απείχε μόλις πέντε μαθήματα από την αποφοίτησή του, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στους στόχους του.

Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις, ο 22χρονος εργαζόταν στο αεροδρόμιο. Τη μοιραία νύχτα, είχε ξεκινήσει από το σπίτι του για να μεταβεί στην εργασία του, όπου έπρεπε να πιάσει δουλειά στις 4:30 τα ξημερώματα. Ο πατέρας του τόνισε ότι ο Λάζαρος ήταν απόλυτα ξεκούραστος, καθώς είχε ρεπό την προηγούμενη μέρα και είχε περάσει όλη την ημέρα στο σπίτι, πριν ξεκινήσει για τη βραδινή του βάρδια.

Εμπειρία οδήγησης και γνώση του οδικού δικτύου

Ο 22χρονος Λάζαρος διέθετε σημαντική εμπειρία στην οδήγηση, καθώς είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης περίπου τρία χρόνια πριν από το δυστύχημα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε τη στιγμή της τραγωδίας, το οδηγούσε για ένα χρόνο και ένα μήνα. Επιπλέον, ο νεαρός ήταν εξοικειωμένος με την οδήγηση και άλλων οχημάτων της οικογένειας, καθώς οδηγούσε και τα άλλα δύο αυτοκίνητά τους.

Η λεωφόρος Λαυρίου στο Κορωπί, όπου συνέβη το δυστύχημα, ήταν ένας δρόμος που ο Λάζαρος γνώριζε πολύ καλά. Ο πατέρας του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο γιος του «ήξερε τον δρόμο απ’ έξω», υποδεικνύοντας την καθημερινή του διαδρομή και την εξοικείωσή του με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Η δήλωση του πατέρα, «Να το πάτησε λίγο παραπάνω…», εκφράζει την αγωνία και την προσπάθειά του να κατανοήσει τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki