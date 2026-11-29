Ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη, ο «Ζορμπάς», ταξιδεύει στο Μεξικό, καθώς το graphic novel «ΖΟRΜΠΑΣ: Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη» του Soloύp (εκδόσεις Διόπτρα) παρουσιάζεται σε επίσημη έκθεση. Η παρουσίαση γίνεται στην 40η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα (FIL), όπου το διεθνές κοινό έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το έργο.

Η μεγάλη έκθεση διοργανώνεται μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα, συγκεκριμένα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ΛΕΑ. Το Μουσείο Καζαντζάκη παρέχει την υποστήριξή του σε αυτή την πρωτοβουλία. Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα από τις 28 Νοεμβρίου έως και τις 6 Δεκεμβρίου του 2026, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου.

Ο «Ζορμπάς» ταξιδεύει στην καρδιά του ισπανόφωνου κόσμου

Η παρουσία του graphic novel «Ζορμπάς» στη Γουαδαλαχάρα αποτελεί μία από τις σπάνιες επίσημες εκθέσεις ελληνικού κόμικς στο εξωτερικό. Η επιλογή της συγκεκριμένης έκθεσης δεν είναι τυχαία, καθώς η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στη Λατινική Αμερική και θεωρείται η σημαντικότερη συνάντηση του ισπανόφωνου εκδοτικού κόσμου.

Η χρονιά αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για τα κόμικς και τα graphic novels, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην παρουσία του ελληνικού έργου. Για τις ανάγκες της έκθεσης, τα πάνελς με τα σκίτσα του graphic novel έχουν μεταφραστεί ειδικά στα ισπανικά, ώστε να είναι προσβάσιμα στο τοπικό και διεθνές κοινό.

Το πλαίσιο της δράσης «Λογοτεχνικές Γέφυρες»

Η έκθεση του «Ζορμπά» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Λογοτεχνικές Γέφυρες: Ελληνικές Φωνές στην Ιβηρική Χερσόνησο και Λατινική Αμερική». Τον συντονισμό αυτής της δράσης έχει αναλάβει η Ανδριάνα Μαρτίνες Γκουέρο, η οποία είναι η ιδρύτρια, διευθύντρια και η ψυχή του Φεστιβάλ ΛΕΑ.

Στην αποστολή αυτή συμμετέχουν, εκτός από τον Soloύp, και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού και ισπανόφωνου πνευματικού κόσμου. Μεταξύ αυτών είναι ο μεταφραστής Κώστας Αθανασίου, ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός, η σκιτσογράφος Αδριάνα Μοσκερά, γνωστή και ως «Nani», καθώς και ο Άλί Μιράε, ο φετινός νικητής του τρίτου διαγωνισμού γελοιογραφίας του Φεστιβάλ ΛΕΑ. Η συμμετοχή τους περιλαμβάνει πλήθος παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Οι πολλαπλές συμμετοχές του Soloύp στην έκθεση

Πέρα από τη μεγάλη έκθεση του graphic novel «Ζορμπάς», ο Soloύp συμμετέχει σε τρεις επιπλέον επίσημες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα. Η πρώτη είναι μία εισήγηση με θέμα «Η ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα.

Στην εισήγηση αυτή, ο Soloύp θα χρησιμοποιήσει υλικό από τα graphic novels του «ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ/ ΕΞΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΚΟ ΛΥΚΟ» (εκδόσεις Ίκαρος) και «ΖΟRMΠΑΣ/ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ» (εκδόσεις Διόπτρα). Επιπλέον, θα συμμετάσχει στην τιμητική εκδήλωση «ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της FIL για το έργο της μεγάλης δημιουργού των Κόμικς.

Τέλος, ο Soloύp θα λάβει μέρος στο πάνελ με τίτλο «ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ ΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», επίσης στην FIL. Σε αυτή την εκδήλωση, μαζί με άλλους σκιτσογράφους, θα συζητήσουν την ικανότητα των σκίτσων να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, να οικοδομούν μνήμη και να προσεγγίζουν κοινωνικά ζητήματα.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ ως γέφυρα πολιτισμού

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ, το οποίο ιδρύθηκε το 2009, έχει καθιερωθεί ως μία σημαντική γέφυρα μεταξύ της ελληνικής και της ιβηροαμερικανικής λογοτεχνίας. Οι δραστηριότητές του πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στη Λευκωσία της Κύπρου.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, όπως συναντήσεις με συγγραφείς, μεταφράσεις, εκθέσεις και ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το Φεστιβάλ ΛΕΑ προωθεί ενεργά την ανάγνωση και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι δράσεις του απευθύνονται σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανταλλαγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki