Έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε από τον Κίμι Αντονέλι προς τη Mercedes, μετά την ολοκλήρωση του Q3 στο Grand Prix του Κατάρ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε παράπονα για την απόφαση της ομάδας στην τελευταία γρήγορη προσπάθεια, θεωρώντας ότι το αίτημά του δεν εισακούστηκε. Το περιστατικό οδήγησε σε απώλεια της pole position από τον Τζορτζ Ράσελ, με τον Αντονέλι να ζητά εξηγήσεις από τους μηχανικούς του.

Η δυσαρέσκεια του Αντονέλι στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε δείξει εξαιρετική φόρμα στις ελεύθερες δοκιμές, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους, βρέθηκε απογοητευμένος με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Mercedes το τελικό στάδιο του Q3. Ειδικότερα, ο Ιταλός οδηγός έχασε την pole position από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, και δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για μια κρίσιμη απόφαση της ομάδας.

Η δυσαρέσκειά του έγινε εμφανής αρχικά μέσω ασυρμάτου, όταν ρώτησε τον μηχανικό αγώνα του, Πίτερ Μπόνινγκτον, «Γιατί με στείλατε πρώτο;». Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών, με τον Αντονέλι να επανέρχεται σε αυστηρότερο τόνο: «Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, γιατί όταν ζητάω κάτι, θέλω να το κάνετε».

Το αίτημα του οδηγού και η απόφαση της ομάδας

Το επίκεντρο της διαφωνίας ήταν η επιλογή της θέσης στην πίστα για την τελευταία γρήγορη προσπάθεια. Ο Αντονέλι είχε ζητήσει από τη Mercedes να βγει στην πίστα πίσω από τα υπόλοιπα μονοθέσια, με στόχο να εκμεταλλευτεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα δημιουργούνταν. Ωστόσο, η ομάδα επέλεξε να τον στείλει πρώτο, αγνοώντας την προτίμησή του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε αργότερα τη σημασία του αιτήματός του: «Ήθελα να βρίσκομαι στο πίσω μέρος του γκρουπ, να είμαι το τελευταίο μονοθέσιο που θα έβγαινε στην πίστα. Αυτό είχα ζητήσει. Δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτός ήταν ο βασικός λόγος». Η επιλογή της θέσης θεωρείται συχνά κρίσιμη για τη βέλτιστη προετοιμασία ενός γύρου σε συνθήκες κατατακτήριων δοκιμών.

Η μάχη της pole position και η αυτοκριτική

Παρά τα παράπονά του, ο Κίμι Αντονέλι δεν απέδωσε αποκλειστικά στην απόφαση της Mercedes την απώλεια της pole position. Αναγνώρισε ότι δεν κατάφερε να συνδυάσει έναν ολοκληρωμένο γύρο, ειδικά στο δεύτερο sector της πίστας του Λουσέιλ. «Δυσκολεύτηκα πολύ στο δεύτερο sector σήμερα. Δεν μπορούσα να συνδυάσω σωστά τις διαδοχικές στροφές, παρότι είχα καλή αίσθηση του μονοθεσίου όταν μπήκα στο Q3», δήλωσε.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, η Mercedes κυριάρχησε, κατακτώντας ολόκληρη την πρώτη σειρά εκκίνησης. Ο Τζορτζ Ράσελ βρήκε επιπλέον ταχύτητα, επικρατώντας σε Q1, Q2 και Q3, ενώ ο Αντονέλι περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Ο χρόνος του ήταν 1:21,823, μόλις 0,128 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του, ένα ελάχιστο περιθώριο που υπογραμμίζει την ένταση του ανταγωνισμού.

Η θέση του Τότο Βολφ για το περιστατικό

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, δεν αμφισβήτησε ότι ο Κίμι Αντονέλι είχε εκφράσει ξεκάθαρα την προτίμησή του πριν βγει στην πίστα για την τελευταία του προσπάθεια. Ο Βολφ, ωστόσο, υπερασπίστηκε την επιλογή των μηχανικών της ομάδας, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση.

Σύμφωνα με τον Τότο Βολφ, «Ο Κίμι είναι δυσαρεστημένος επειδή δεν ήθελε να βγει πρώτος και μας το είχε πει. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που πήραμε αυτήν την απόφαση», αναφέροντας ότι η Mercedes δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την ολοκλήρωση της τελευταίας προσπάθειας. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι η ομάδα έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια της διαδικασίας έναντι της επιθυμίας του οδηγού για βελτιστοποίηση των συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta