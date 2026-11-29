Το πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι γεγονός, με την Έβερτον να φιλοξενεί τη Λίβερπουλ στο γήπεδο «Χιλ Ντίκινσον». Και οι δύο ομάδες προσέρχονται στην αναμέτρηση με τις δικές τους φιλοδοξίες, παρόλο που η Λίβερπουλ εμφανίζεται να έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά την τρέχουσα φόρμα και την ποιότητα του ρόστερ της.

Η Έβερτον παραδοσιακά βάζει δύσκολα στους «Reds», ειδικά όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο κλίμα για την αναμέτρηση.

Η φόρμα της Λίβερπουλ

Οι «Reds» δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα αστάθειας που τους ταλαιπωρούσαν κατά το πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχοντας βρει τον εαυτό τους τις τελευταίες εβδομάδες. Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ανακτήσει τη δυναμική της και βρίσκεται σε τροχιά ανοδικής πορείας.

Στο πρωτάθλημα της Premier League, η Λίβερπουλ έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, επιδεικνύοντας μια σταθερή πορεία. Μετράει τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, κάτι που μαρτυρά την καλή της κατάσταση. Η άνετη επικράτηση με 4-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» έχει αναμφίβολα ανεβάσει την ψυχολογία στο κόκκινο «στρατόπεδο», το οποίο προετοιμάζεται για το επόμενο ντέρμπι απέναντι σε μια μισητή αντίπαλο.

Επιπλέον, μεσοβδόμαδα, οι «Reds» επικράτησαν με άνεση και στο Βέλγιο της Μπριζ με ένα καθαρό 3-0, δίνοντας συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η ομάδα μοιάζει έτοιμη να επαναλάβει το κατόρθωμα της περσινής σεζόν, φεύγοντας με το «διπλό» από την έδρα της Έβερτον.

Η πορεία της Έβερτον

Από την πλευρά της, η Έβερτον δεν σκοπεύει να κάνει εύκολη την αποστολή της γειτόνισσας Λίβερπουλ. Τη φετινή περίοδο, οι «Toffees» βρίσκονται στην 9η θέση της Premier League, έχοντας έναν απολογισμό τεσσάρων νικών, τεσσάρων ισοπαλιών και τριών ηττών.

Η αστάθεια και η έλλειψη συνέπειας αποτελούν τους παράγοντες που δεν τους έχουν επιτρέψει να κοιτούν ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία. Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα δέχθηκε μια βαριά ήττα στο Λονδίνο με 4-0 από τη Μπρέντφορντ, ένα αποτέλεσμα που λειτουργεί ως καμπανάκι αφύπνισης ενόψει της επίσκεψης της Λίβερπουλ.

Η παράδοση στα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ

Παραδοσιακά, η Έβερτον έχει την ικανότητα να βάζει δύσκολα στη Λίβερπουλ όταν αγωνίζεται μπροστά στον κόσμο της. Έχει καταφέρει να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα σε επτά από τις τελευταίες εννέα κόντρες τους ως γηπεδούχος, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα αυτών των αναμετρήσεων.

Ανεξάρτητα από την έδρα, η Λίβερπουλ μετράει επτά νίκες στα τελευταία δέκα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Οι «Reds» επιθυμούν να δώσουν ανάλογη συνέχεια σε αυτή την παράδοση, επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Έβερτον.

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Με πληροφορίες από: Athletiko