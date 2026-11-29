Οι απολογίες για την υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο – Στο μικροσκόπιο τετράδιο με σημειώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται σε ένα τετράδιο που κρατούσε η ανήλικη, το οποίο φέρεται να περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Το τετράδιο με τις αθέατες σημειώσεις

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού, η 15χρονη δεν αποχωριζόταν σχεδόν ποτέ ένα τετράδιο στο οποίο έγραφε συχνά. Κάτοικος του χωριού, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, περιέγραψε την ανήλικη ως ένα ήρεμο παιδί που είχε διαρκώς μαζί του αυτό το τετράδιο.

Ωστόσο, η 15χρονη δεν αποκάλυπτε σε κανέναν το περιεχόμενό του, ακόμα και όταν καθηγητής της την ρωτούσε τι έγραφε, εκείνη απέφευγε να απαντήσει. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο τετράδιο εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Οι απολογίες των εμπλεκομένων

Σήμερα, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται η μητέρα της ανήλικης, καθώς και άλλοι πέντε συλληφθέντες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην απολογία του πατέρα της 15χρονης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11).

Οι ισχυρισμοί του πατέρα και του δικηγόρου του

Ο πατέρας της 15χρονης δηλώνει πλήρη άγνοια για τα αδικήματα που έχουν έρθει στο φως, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος του, Νικόλαος Καζατζής, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο εντολέας του πληροφορήθηκε τις καταγγελίες στα δικαστήρια και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην τρέχουσα υπόθεση.

Ο κ. Καζατζής ζήτησε παράλληλα να διερευνηθούν οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων. Επιπλέον, προανήγγειλε ανατροπές στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά την ανακριτική διαδικασία.

Παλαιότερο περιστατικό κακοποίησης το 2020

Παρά τους ισχυρισμούς περί άγνοιας για τα σημερινά διερευνώμενα αδικήματα, ο δικηγόρος αναγνώρισε ότι ο πατέρας γνώριζε για ένα παλαιότερο περιστατικό κακοποίησης της κόρης του, το οποίο είχε λάβει χώρα το 2020. Ωστόχος, ο πατέρας αρνείται ότι είχε ο ίδιος εμπλοκή σε αυτό το προηγούμενο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Καζατζή, τότε είχαν παρέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει περαιτέρω. Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος, δεν είχε διαπιστωθεί κακοποίηση στην έκταση που είχε καταγγελθεί εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr