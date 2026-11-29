Ο καλλιτέχνης Ody Icon, γνωστός για τη μουσική του που σκορπά χαρά, ομορφιά και έμπνευση, κυκλοφόρησε το νέο του κομμάτι με τίτλο «Ψέματα». Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την «Kiki Music», αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του, «DELIRIO», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Ο Ody Icon, ο οποίος περιγράφεται ως ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί σε μια ασύνορη χώρα, μίλησε για τη φιλοσοφία του γύρω από τη μουσική, την έμπνευση και τη θέση του στην κοινωνία, σε μια συνέντευξη που, όπως αναφέρθηκε, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αφορμή πέραν της κυκλοφορίας του νέου του τραγουδιού.

Το νέο κομμάτι «Ψέματα» και ο δίσκος «DELIRIO»

Το νέο τραγούδι του Ody Icon, «Ψέματα», κυκλοφόρησε από την «Kiki Music» και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τη δύναμη να ξεσηκώσει το κοινό. Αυτό το κομμάτι σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δημιουργικής περιόδου, καθώς είναι το πρώτο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Ο δίσκος, με τίτλο «DELIRIO», αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Το άλμπουμ θα φέρει την υπογραφή των Ody Icons και θα κυκλοφορήσει επίσης από την «Kiki Music», ενισχύοντας τη συνεργασία του καλλιτέχνη με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Η πηγή της μουσικής έμπνευσης

Ο Ody Icon αναφέρθηκε στην πηγή της μουσικής του, δηλώνοντας ότι αυτή ξεκινά από το συναίσθημα. Όταν το «μέσα του γοητεύεται από κάτι τόσο έντονα», το κρατά για ώρες ή και μέρες, μέχρι να έρθει η στιγμή να προκύψει.

Η έμπνευση μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, είτε ως στίχος, είτε ως μελωδία, είτε ακόμα και ως ένα τηλεφώνημα σε ένα κοντινό πρόσωπο «απλώς για να ουρλιάξουμε ταυτόχρονα και να εκφραστεί». Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι έχει σταματήσει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει την έμπνευση, αλλά γνωρίζει ότι κάποια «ρίτσουαλς» μπορούν να τη διευκολύνουν.

Ταυτότητα, κοινωνία και η θέση του καλλιτέχνη

Σε ερώτηση σχετικά με το αν κάνει «κουίρ μουσική», ο Ody Icon δήλωσε ότι δεν θυμάται πότε έκανε μια τόσο απόλυτη δήλωση, ούτε σε ποια ηλικία ή ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν τότε. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι ταυτότητες ενός ανθρώπου καθορίζουν κάθε του πράξη.

Για παράδειγμα, η αγάπη του για τα ζώα καθορίζει τη διατροφή του, η αγάπη του για την ελευθερία καθορίζει τις επιλογές του, ενώ η αγάπη του για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη καθορίζει τη στάση του απέναντι σε κάθε είδους πόλεμο ή γενοκτονία. Με βάση αυτές τις αρχές, ο Ody Icon διεκδικεί τη θέση που του αναλογεί τόσο στην κοινωνία όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Επιπλέον, η αγάπη του για τη μουσική τον οδηγεί σε ανθρώπους που σέβονται, γουστάρουν και προάγουν τη μουσική και τους ανθρώπους της.

Η ιδέα μιας γης χωρίς σύνορα

Ο καλλιτέχνης αναρωτήθηκε ποια θα ήταν η απόλυτα ιδανική αναλογία στον μουσικό, προσωπικό και κοινωνικό χώρο. Η απάντησή του είναι ότι «μας αναλογεί μια γη χωρίς σύνορα». Παρομοίασε αυτή την ιδέα με τη μουσική, η οποία, όπως είπε, καταργεί οποιαδήποτε ανθρώπινη εφεύρεση που έχει φτιαχτεί για να διαχωρίσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες.

Ο Ody Icon δήλωσε ότι, μεγαλώνοντας, κατανοεί πως ο χώρος που του αναλογεί είναι αυτός που αρχικά μπορεί ο ίδιος να διανοηθεί, να φανταστεί για τον εαυτό του και εντέλει να διεκδικήσει. Τόνισε επίσης ότι πολλές φορές τα βιώματα των ανθρώπων δεν τους επιτρέπουν καν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία της φαντασίας και της διεκδίκησης του προσωπικού τους χώρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta