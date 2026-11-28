Μνημόσυνο τελέστηκε για την αξέχαστη τηλεοπτική μαγείρισσα Βέφα Αλεξιάδου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό της. Στην επιμνημόσυνη δέηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, έδωσαν το «παρών» η ανιψιά της και έξι φίλοι της, τιμώντας τη μνήμη της.

Η είδηση της τέλεσης του μνημοσύνου έγινε γνωστή στο κοινό την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσω μιας σχετικής ανάρτησης σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της εκλιπούσας.

Η απώλεια της Βέφας Αλεξιάδου

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 91 ετών. Η απώλειά της συνέβη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες της ημέρες. Ο θάνατός της άφησε ένα κενό στον χώρο της μαγειρικής και της τηλεόρασης, όπου είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία.

Η Βέφα Αλεξιάδου αναγνωρίζεται ευρέως ως η πρώτη και μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεμαγείρισσες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Με την ξεχωριστή της προσωπικότητα και τις συνταγές της, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού για δεκαετίες.

Η τέλεση του μνημοσύνου

Δύο χρόνια μετά την εκδημία της, πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τη Βέφα Αλεξιάδου. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία θέλησαν να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη της και να τιμήσουν την προσφορά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν έξι φίλοι της γνωστής τηλεοπτικής μαγείρισσας, καθώς και η ανιψιά της. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία που είχε η Βέφα Αλεξιάδου στη ζωή τους και την επιθυμία τους να την θυμούνται με αγάπη και σεβασμό.

Η ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η είδηση της τέλεσης του μνημοσύνου δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσω μιας ανάρτησης σε προφίλ του Facebook που έχει δημιουργηθεί προς τιμήν της μνήμης της Βέφας Αλεξιάδου. Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο το ευρύ κοινό ενημερώθηκε για το γεγονός.

Το κείμενο της ανάρτησης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων χθες 6 φίλοι και η ανιψιά της αγαπημένης μας και αξέχαστης Βέφας Αλεξιάδου τελέσαμε μνημόσυνο στη μνήμη της. Ας είναι αναπαυμένη και απαλλαγμένη από τα δεινά της επίγειας ζωής της. Θα την θυμόμαστε με αγάπη…». Παράλληλα με το μήνυμα, δημοσιεύθηκε και μία φωτογραφία από τον τάφο της Βέφας Αλεξιάδου, προσδίδοντας μια οπτική διάσταση στην ανακοίνωση και επιτρέποντας στους διαδικτυακούς φίλους της να συμμετάσχουν νοερά στην τιμή της μνήμης της.

Η ζωή της Βέφας Αλεξιάδου: Χαρές και τραγωδίες

Πέρα από την επιτυχημένη της πορεία ως τηλεοπτική μαγείρισσα, η Βέφα Αλεξιάδου είχε μια ζωή γεμάτη έντονες στιγμές. Η διαδρομή της περιλάμβανε τόσο μεγάλες χαρές όσο και βαθιές τραγωδίες, οι οποίες τη σημάδεψαν ανεξίτηλα. Η δημόσια εικόνα της συχνά επισκιαζόταν από τις προσωπικές της δοκιμασίες.

Ανάμεσα στις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της, όπως αναφέρεται, ήταν οι θάνατοι των δύο κοριτσιών της. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από την αναγνωρίσιμη φιγούρα της τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από: Newsit