Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα, νοσηλεύτηκε πρόσφατα εκ νέου σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Εκεί υποβλήθηκε σε μια σημαντική επέμβαση, η οποία αφορούσε τη δημιουργία αυτιού από τα πλευρά της. Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με το κοινό στιγμές από την εβδομαδιαία παραμονή της στο νοσοκομείο, καθώς και τις σκέψεις της για τη συνεχιζόμενη μάχη της για την αποκατάσταση της υγείας της.

Η πρόσφατη νοσηλεία στο Λονδίνο

Η προσπάθεια της Ιωάννας Παλιοσπύρου για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας της συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, βρέθηκε ξανά σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε μια εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση. Στόχος της επέμβασης ήταν η δημιουργία ενός αυτιού, χρησιμοποιώντας υλικό από τα πλευρά της.

Η διαδικασία αυτή απαίτησε την παραμονή της στο νοσοκομείο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αντιμετώπισε σημαντικούς πόνους, όπως η ίδια περιέγραψε, καθώς το σώμα της προσαρμοζόταν στη νέα πραγματικότητα μετά το χειρουργείο.

Η επέμβαση και οι πόνοι

Η επέμβαση για την ανακατασκευή του αυτιού αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην μακρά πορεία της Ιωάννας Παλιοσπύρου προς την αποκατάσταση. Η ίδια, παρά τις δυσκολίες, δήλωσε πως «στα χειρουργεία είμαι πάντα θαρραλέα κ με υπέροχο μανικιούρ», αναδεικνύοντας την ψυχική της δύναμη απέναντι στις δοκιμασίες.

Ωστόσο, η μετεγχειρητική περίοδος δεν ήταν εύκολη. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξήγησε ότι νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και υπέφερε από μεγάλους πόνους. Διευκρίνισε μάλιστα πως οι πόνοι αυτοί εντοπίζονταν στα πλευρά της, από όπου λήφθηκε το υλικό για τη δημιουργία του αυτιού, και όχι στο ίδιο το αυτί.

Οι αναρτήσεις της στο Instagram

Την Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικές από τις «σημαντικότερες στιγμές» που βίωσε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Οι φωτογραφίες αυτές συνοδεύτηκαν από προσωπικές της σκέψεις, προσφέροντας μια εικόνα της καθημερινότητάς της στο νοσοκομείο.

Στην ανάρτησή της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αριστερά σωστή διατροφή για να δυναμώσω. Δεξιά συναισθηματική υποστήριξη». Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ανθρώπινη ανατομία και την ιατρική επιστήμη, σημειώνοντας: «Υπενθύμιση: πόσο θαυμάζω το ανθρώπινο σώμα και την επιστήμη».

Η μάχη μετά την επίθεση με βιτριόλι

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει αναδειχθεί σε ένα παράδειγμα δύναμης για πολλούς, μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα. Η πορεία της προς την αποκατάσταση της υγείας της είναι συνεχής και απαιτητική, με την ίδια να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Σε πρόσφατη εξομολόγησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε στις ψυχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. «Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό», δήλωσε. Εξήγησε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που συνέβη δεν μπορούσα να το διορθώσω. Δεν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Ήταν κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ. Ήταν κάτι με το οποίο θα έπρεπε να ζω για πάντα και κάτι που δεν ήταν δική μου απόφαση», υπογραμμίζοντας το βάθος της προσωπικής της μάχης.

Με πληροφορίες από: Newsit