Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) στην Αγία Παρασκευή. Ένας 78χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 53χρονο, τραυματίζοντάς τον με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν μία θέση στάθμευσης, με αποτέλεσμα και οι δύο άνδρες να διακομιστούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Το επεισόδιο για μία θέση στάθμευσης

Ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο άνδρες, ηλικίας 78 και 53 ετών, ενεπλάκησαν σε μία έντονη διαμάχη, η οποία κλιμακώθηκε σε συμπλοκή με τραυματισμούς.

Η αιτία του διαπληκτισμού ήταν, όπως αναφέρεται, μία θέση στάθμευσης οχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:10 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο ζήτημα σε σκηνικό βίας.

Η επίθεση με μαχαίρι και κατσαβίδι

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 78χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στον 53χρονο. Για την επίθεση, ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας χρησιμοποίησε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, καθώς και ένα κατσαβίδι, όπλα με τα οποία προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον αντίπαλό του.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιά και την πλάτη από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Στο ίδιο επεισόδιο, ο 78χρονος δέχτηκε γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί και ο ίδιος ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια της έντονης διαμάχης.

Η διακομιδή των τραυματιών στο ΚΑΤ

Μετά το αιματηρό επεισόδιο, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 53χρονο τραυματία. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του 53χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων που έφερε στην κοιλιά και την πλάτη.

Στο ίδιο νοσοκομείο, το ΚΑΤ, μεταφέρθηκε και ο 78χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι από τις γροθιές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Και οι δύο άνδρες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας τους να αξιολογείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αρχών

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη επιληφθεί του περιστατικού στην Αγία Παρασκευή και έχουν ξεκινήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση των συνθηκών και την απόδοση ευθυνών. Αναμένεται να προχωρήσουν στη σύλληψη του 78χρονου άνδρα, μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει και ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο 78χρονος θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, δεδομένου ότι φέρεται να χρησιμοποίησε αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι κατά την επίθεση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos