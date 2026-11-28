Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο ηθοποιός που κάποτε ενσάρκωσε εμβληματικούς ρόλους όπως ο Συρανό ντε Μπερζεράκ και ο Οβελίξ, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια δίκη για σεξουαλικές επιθέσεις. Η πορεία του από τον τίτλο του διασημότερου εν ζωή Γάλλου ηθοποιού σε ανεπιθύμητο πρόσωπο έχει συντελεστεί μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Η κατάρρευση της καριέρας του αποτελεί πλέον ένα δημόσιο γεγονός, επισκιάζοντας την άλλοτε λαμπρή του πορεία.

Από την κορυφή της αναγνώρισης στην ταχεία πτώση

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει δημόσια ότι ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ «κάνει τη Γαλλία περήφανη». Αυτή η δήλωση υπογράμμιζε το κύρος και την αναγνώριση που απολάμβανε ο ηθοποιός, ο οποίος θεωρούνταν ο μεγαλύτερος εν ζωή ηθοποιός της Γαλλίας της εποχής του. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, έχει πλέον αλλάξει δραματικά.

Η άλλοτε λαμπρή του φήμη έχει αντικατασταθεί από μια σειρά νομικών και προσωπικών προβλημάτων, οδηγώντας στην ταχεία κατάρρευση της καριέρας του. Ο ηθοποιός, που κάποτε ήταν σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο αρνητικών εξελίξεων, με την πορεία του να έχει μετατραπεί σε ένα παράδειγμα πτώσης από το βάθρο της δόξας.

Οι νομικές περιπέτειες και η δίκη για σεξουαλικές επιθέσεις

Οι νομικές περιπέτειες του Ζεράρ Ντεπαρντιέ περιλαμβάνουν ένα ρωσικό διαβατήριο που παρέλαβε από τα χέρια του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πέρα από αυτό, ο ηθοποιός έχει ήδη μια τελεσίδικη καταδίκη στο ιστορικό του, γεγονός που επισκιάζει περαιτέρω την δημόσια εικόνα του.

Το πιο πρόσφατο και σοβαρό ζήτημα είναι η επικείμενη δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτή η εξέλιξη τον οδηγεί στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που έχουν προκαλέσει σάλο και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον από την κοινή γνώμη και τους επίσημους φορείς.

Τα πρώτα χρόνια και η δύσκολη εφηβεία

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1948, στην πόλη Σατωρού, στην κεντρική Γαλλία. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλωσε με τα πέντε αδέρφια του σε ένα μικρό δυάρι. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και εργατική, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες για να τα βγάλει πέρα οικονομικά.

Ο πατέρας του εργαζόταν ως λαμαρινάς και ήταν αναλφάβητος, γεγονός που υπογραμμίζει το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ο μετέπειτα διάσημος ηθοποιός. Κατά την εφηβεία του, ο Ντεπαρντιέ αναγκάστηκε να βγάζει τα προς το ζην με ανορθόδοξους τρόπους. Συγκεκριμένα, ασχολούνταν με μικροκλοπές και με λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών, κυρίως με τους Αμερικανούς στρατιώτες της βάσης που βρισκόταν στην περιοχή κοντά στο Σατωρού.

Η μεταμόρφωση από εθνικό σύμβολο σε ανεπιθύμητο

Η πορεία του Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης, καθώς από εθνικό σύμβολο και πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλία, έχει μετατραπεί σε πρόσωπο ανεπιθύμητο. Οι κατηγορίες και οι νομικές του υποθέσεις έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα του στο κοινό και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η πτώση του από το βάθρο της αναγνώρισης είναι μια διαδικασία που εξελίχθηκε ταχύτατα, με τις δημόσιες αποκαλύψεις και τις δικαστικές εξελίξεις να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο ηθοποιός που κάποτε ήταν συνώνυμο της γαλλικής κινηματογραφικής τέχνης, βλέπει πλέον την κληρονομιά του να αμφισβητείται σοβαρά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta