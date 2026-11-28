Παρότι τα φακελάκια νικοτίνης δεν περιέχουν καπνό, δεν θεωρούνται ακίνδυνα για την υγεία, με ειδικούς να εκφράζουν ανησυχίες. Ένας γενικός γιατρός προειδοποιεί για την εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την υπερβολική χρήση τους. Συγκεκριμένα, έξι συμπτώματα υποδηλώνουν πιθανή δηλητηρίαση από νικοτίνη, καλώντας τους χρήστες σε επαγρύπνηση.

Οι κίνδυνοι από την υπερβολική χρήση νικοτίνης

Ο δρ Κρίστοφερ Σενγκ, γενικός γιατρός στην Syon Clinic του Circle Health Group, εξήγησε ότι τα φακελάκια νικοτίνης, όπως και το άτμισμα, παρέχουν στον οργανισμό την εθιστική ουσία της νικοτίνης. Αν και προσφέρουν λιγότερους κινδύνους σε σύγκριση με το κάπνισμα, όπως οι καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις και ο καρκίνος, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε οξεία τοξικότητα.

Αρκετοί θεωρούν τα σακουλάκια νικοτίνης ως μια εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος. Ωστόσο, ο δρ Σενγκ τονίζει ότι η χρήση τους δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους, ειδικά όταν γίνεται κατά τρόπο που οδηγεί σε υπερβολική έκθεση στη νικοτίνη.

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από νικοτίνη

Τα πρώιμα συμπτώματα της δηλητηρίασης από νικοτίνη μπορεί να είναι ήπια και συχνά αποδίδονται λανθασμένα σε άλλες κοινές αιτίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το άγχος, η αφυδάτωση ή κάποια γαστρεντερική διαταραχή, καθιστώντας δύσκολη την άμεση αναγνώρισή τους ως σημάδια τοξικότητας.

Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στη νικοτίνη είναι μεγαλύτερη, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες επηρεάζουν το νευρολογικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτές περιλαμβάνουν σύγχυση, έντονη αδυναμία, αρρυθμίες και σπασμούς. Στις πιο σοβαρές καταστάσεις, η δηλητηρίαση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αναπνευστική ανεπάρκεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση προσοχή.

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τοξικότητας

Ο κίνδυνος τοξικότητας από νικοτίνη μπορεί να αυξηθεί σημαντικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης των φακελακίων. Ένας βασικός παράγοντας είναι η χρήση προϊόντων με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερη και μεγαλύτερη έκθεση του οργανισμού στην ουσία.

Επιπλέον, η ταυτόχρονη χρήση πολλών προϊόντων νικοτίνης ή ο συνδυασμός τους με άλλες πηγές νικοτίνης, όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα συμβατικά τσιγάρα ή τα επιθέματα νικοτίνης, ενισχύει τον κίνδυνο. Ο δρ Σενγκ επισημαίνει ότι αυτές οι πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση νικοτίνης στον οργανισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα οξείας τοξικότητας.

Ανησυχία για νέους χρήστες και άλλες επιπτώσεις στην υγεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση της χρήσης προϊόντων νικοτίνης στους νεότερους ενήλικες, ειδικά σε όσους ξεκινούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς να είναι πρώην καπνιστές που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα. Ο γιατρός υπογραμμίζει ότι αυτή η τάση μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές εξάρτησης και κινδύνους για την υγεία.

Πέρα από τους κινδύνους δηλητηρίασης, η υπερβολική χρήση φακελακίων νικοτίνης μπορεί να επιβαρύνει την υγεία των ούλων και των δοντιών. Ενώ οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι θεωρούνται χαμηλότεροι σε σχέση με το κάπνισμα, δεν είναι ακόμα πλήρως σαφές αν απουσιάζουν εντελώς, κάτι που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και έρευνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta