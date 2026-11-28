Εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού 41 μεταναστών έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, στη Γαύδο. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε μια βραχώδη περιοχή της Άμπελου, όπου οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο άτομα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, προσθέτοντας στην πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στην Άμπελο

Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για απεγκλωβισμό των 41 αλλοδαπών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό, η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην περιοχή της Άμπελου, ένα σημείο της Γαύδου που χαρακτηρίζεται από το βραχώδες του έδαφος. Οι 41 μετανάστες είχαν βρεθεί εγκλωβισμένοι στα βράχια, καθιστώντας την πρόσβαση και τον απεγκλωβισμό τους ιδιαίτερα δύσκολο.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των σωστικών συνεργείων, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των αλλοδαπών δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Αυτό το γεγονός υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης και την άμεση ανάγκη για παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση συνεχίστηκε με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση όλων των ατόμων από τη δύσβατη αυτή τοποθεσία.

Μεταφορά διασωθέντων για πρώτες βοήθειες

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό τους από τα βράχια της Άμπελου, τέσσερις από τους 41 μετανάστες κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομείο. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση περιπολικού οχήματος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τους οδήγησε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Από το λιμάνι, οι τέσσερις αλλοδαποί επρόκειτο να μεταφερθούν σε νοσοκομειακή μονάδα. Σκοπός της μεταφοράς ήταν η παροχή των πρώτων βοηθειών και η περαιτέρω ιατρική τους φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές ανάγκες που προέκυψαν από τον εγκλωβισμό τους στη βραχώδη περιοχή.

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη

Το περιστατικό στη Γαύδο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς καταγράφεται εν μέσω μιας περιόδου με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Οι ροές αυτές έχουν ενταθεί σημαντικά από τη νύχτα της Παρασκευής και συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό μέχρι και την τρέχουσα ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί της Κρήτης κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η άφιξη αυτού του μεγάλου αριθμού ατόμων έχει γίνει με τη χρήση διαφορετικών λέμβων, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και την έκταση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή.

Η πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων στη Γαύδο

Η περιοχή της Άμπελου στη Γαύδο, όπου πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός, χαρακτηρίζεται ως βραχώδης. Αυτό το γεωφυσικό χαρακτηριστικό της περιοχής καθιστά τις επιχειρήσεις διάσωσης ιδιαίτερα πολύπλοκες και απαιτητικές για τα σωστικά συνεργεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις είναι συχνά αντίξοες, με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος τόσο για τους εγκλωβισμένους όσο και για τα σωστικά συνεργεία. Η ανάγκη για άμεση επέμβαση και ο συντονισμός των αρχών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών απεγκλωβισμού και διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos