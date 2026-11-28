Μια καλά οργανωμένη απάτη με υποτιθέμενες κλήσεις της Τροχαίας έχει κάνει την εμφάνισή της και σαρώνει τα τελευταία 24ωρα. Οι επιτήδειοι αποστέλλουν μαζικά μηνύματα SMS στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, εμφανιζόμενοι ως «Gov». Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν τους παραλήπτες για εκκρεμείς παραβάσεις οχημάτων, ζητώντας τους να ελέγξουν την υποτιθέμενη κλήση μέσω ενός παρεχόμενου συνδέσμου.

Ο μηχανισμός της απάτης

Πίσω από αυτή την καλοστημένη απάτη βρίσκεται ένα κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις στη δημιουργία ιστοσελίδων. Αυτοί οι επιτήδειοι είναι ικανοί να κατασκευάζουν ακριβή αντίγραφα επίσημων ιστοτόπων, καθώς και να δημιουργούν λινκ-«παγίδες» που οδηγούν τους ανυποψίαστους πολίτες σε παραπλανητικά περιβάλλοντα.

Η δράση του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, καθώς η αποστολή των υποτιθέμενων κλήσεων της Τροχαίας γίνεται ηλεκτρονικά και μαζικά. Τα μηνύματα αυτά φτάνουν στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών με τη μορφή SMS, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι προέρχονται από επίσημη κρατική αρχή, καθώς ο αποστολέας εμφανίζεται ως «Gov».

Το παραπλανητικό μήνυμα και ο σύνδεσμος

Συγκεκριμένα, οι πολίτες λαμβάνουν ένα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο φέρει ως αποστολέα την ένδειξη «Gov». Το περιεχόμενο του μηνύματος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκκρεμεί παράβαση στο όχημά σας. Ελέγξτε στο λινκ https://govgrx.top/gr».

Όταν ο αποδέκτης, παρασυρμένος από την επίσημη όψη του μηνύματος, πατήσει τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, ανοίγει μία ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την επίσημη ιστοσελίδα του «govgr», δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο χρήστης βρίσκεται σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον.

Η ψεύτικη κλήση και η απαίτηση πληρωμής

Μόλις ο πολίτης εισέλθει στην παραπλανητική ιστοσελίδα, εκεί αναγράφεται ένας υποτιθέμενος αριθμός αναφοράς της κλήσης, καθώς και το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της. Οι κλήσεις αυτές αφορούν συνήθως σε παραβάσεις υπέρβασης ορίου ταχύτητας, ένα συχνό τροχονομικό παράπτωμα που μπορεί να πείσει ευκολότερα τους πολίτες για την εγκυρότητά του.

Για να ενισχύσουν την παραπλάνηση, οι δημιουργοί της απάτης έχουν συμπεριλάβει στην ψεύτικη ιστοσελίδα και μια ενημέρωση που προσπαθεί να καθησυχάσει τους χρήστες. Η ενημέρωση αυτή αναφέρει: «Πληρώστε το πρόστιμο σας σε ασφαλές περιβάλλον. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προστατευμένα και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους», προσδίδοντας ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας κατά τη διαδικασία της «πληρωμής».

Η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, οι επιτήδειοι ζητούν από τον χρήστη να εισάγει πλήρη στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας, με το πρόσχημα της πληρωμής της υποτιθέμενης κλήσης για τροχονομική παράβαση. Συγκεκριμένα, απαιτούνται το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης της, καθώς και ο κωδικός CVV.

Με αυτό τον τρόπο, οι δράστες της απάτης αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία της τραπεζικής κάρτας και τους απαραίτητους κωδικούς. Ο τελικός σκοπός είναι η υποκλοπή αυτών των δεδομένων, ώστε να μπορέσουν να αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανυποψίαστων πολιτών, προκαλώντας τους σημαντική οικονομική ζημία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis