Ο χριστουγεννιάτικος κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17:30, προσφέροντας φως, μουσική και γιορτινές εμπειρίες για όλους. Με ελεύθερη είσοδο, το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται και φέτος σε έναν λαμπερό τόπο γιορτής, καλώντας μικρούς και μεγάλους να μοιραστούν τη χαρά και την αισιοδοξία των ημερών.

Η φωταγώγηση σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολυδιάστατου εορταστικού προγράμματος που θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών. Ο Δεκέμβριος θα είναι γεμάτος με εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, καθιστώντας το ΚΠΙΣΝ τον πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό της Αθήνας.

Η μεγάλη γιορτή της φωταγώγησης

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17:30, το ΚΠΙΣΝ θα φωταγωγηθεί σε μια λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και όλους, προσφέροντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την έναρξη των εορτασμών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα τρία στολισμένα έλατα στην Αγορά θα δεσπόζουν, ενώ χιλιάδες λαμπιόνια θα ανάψουν στα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού. Τα Σιντριβάνια θα χορέψουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και το Παγοδρόμιο θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό. Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ 3, αλλά και μέσω live-streaming στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Merrick της Νέας Υόρκης.

Ένα λαμπερό σκηνικό στην καρδιά της Αθήνας

Το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο γιορτινό σκηνικό, πλημμυρισμένο με φως και μουσική. Η φωταγώγηση, η επιστροφή του Παγοδρομίου στο Κανάλι και το μοναδικό Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος χαρίζουν μοναδική λάμψη σε όλο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τα τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά και τα 82 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, μαζί με τα Σιντριβάνια που χορεύουν, συνθέτουν μια μαγική ατμόσφαιρα. Αυτό το σκηνικό προσκαλεί όλες και όλους να δημιουργήσουν ξεχωριστές αναμνήσεις και να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο ΚΠΙΣΝ.

Πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες

Από τη φωταγώγηση στις 29 Νοεμβρίου έως την εκδήλωση της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, το ΚΠΙΣΝ έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, DJ sets, πατινάζ, εργαστήρια και happenings-έκπληξη.

Όλες αυτές οι δράσεις διαμορφώνουν ένα πολυδιάστατο εορταστικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε όλες τις ηλικίες. Ο Δεκέμβριος θα είναι γεμάτος με αυτές τις εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Το παγοδρόμιο και οι φωτιστικές εγκαταστάσεις

Ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία των εορτασμών είναι η μεγάλη επιστροφή του Παγοδρομίου στο Κανάλι. Μαζί με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Αυτές οι εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τα χιλιάδες λαμπιόνια και τα χορευτικά σιντριβάνια, δημιουργούν μια μοναδική λάμψη σε όλο το Κέντρο Πολιτισμού. Το Παγοδρόμιο ανοίγει τις πόρτες του την ημέρα της φωταγώγησης, προσκαλώντας το κοινό σε στιγμές διασκέδασης και πατινάζ.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει στις 29 Νοεμβρίου και ξεδιπλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αυτή η υποστήριξη καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση όλων των δράσεων.

Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα για όλους. Η αντίστροφη μέτρηση για τους εορτασμούς ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου στα social media του ΚΠΙΣΝ και συνεχίζεται μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, με μια σειρά από ξεχωριστά βίντεο που προετοιμάζουν το κοινό για τη μεγάλη γιορτή.

Με πληροφορίες από: Newsit