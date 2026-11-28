Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) προχώρησε σε άσκηση διώξεων για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», αποκαλύπτοντας ένα παράνομο όφελος που φτάνει τα 87,75 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο, καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2026, αναφέρονται ονομαστικά πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και κορυφαία διοικητικά στελέχη οργανισμών. Η δικογραφία περιγράφει το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου ελήφθησαν οι αποφάσεις και εξελίχθηκε η υλοποίηση του έργου.

Οι διώξεις και οι βαρύτατες κατηγορίες

Η ποινική δίωξη, η οποία ασκήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2026, στρέφεται κατά τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων: του Παναγιώτη Μούργου, του Απόστολου Μούργου, του Παύλου Ραβάνη και του Ιωάννη Κουρτάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει σε αυτούς, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορούμενο, αδικήματα που αφορούν τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την ηθική αυτουργία σε απάτη.

Οι πράξεις αυτές φέρονται να τελέστηκαν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελεί νομικό όριο για τη βαρύτερη ποινική αντιμετώπιση συγκεκριμένων πράξεων και όχι την αποτίμηση της συνολικής υπόθεσης. Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν τη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης και ειδικότερα τις συμβάσεις για την εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Το εύρος της έρευνας και η οικονομική ζημία

Η δικογραφία για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αποκαλύπτει το εκτεταμένο εύρος της έρευνας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές αγοράς των πολυκέντρων. Εξετάζονται συνολικά οι προμήθειες, οι υπερκοστολογήσεις και ο τρόπος διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις και διαδικασίες ανάθεσης που ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει συγκεντρώσει εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι προμήθειες εξοπλισμού ανακύκλωσης σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Εξετάζεται ένας μηχανισμός στον οποίο φέρονται να εμπλέκονται επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, στελέχη οργανισμών και πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς και πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανακύκλωσης.

Ο ρόλος πολιτικών προσώπων και η θεσμική επιρροή

Στο χρονικό της υπόθεσης, όπως συντάχθηκε από τις Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Η κοινή επιχειρηματική δράση των εταιριών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO ήταν γνωστή στους υπαλλήλους των τριών ΦΟΣΔΑ και της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι ενέκριναν την κατακύρωση των διαγωνισμών στην ΤΕΧΑΝ και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Αυτό οφειλόταν στη μεγάλη δημοσιότητα που είχαν λάβει τα εγκαίνια μονάδας της ENVIPCO και της ΤΕΧΑΝ στην Παλλήνη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019.

Στα εγκαίνια αυτά παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τότε υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Παϊατ και ο περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πατούλης. Επιπλέον, στις 22 Μαΐου 2020, η εταιρεία υπέβαλε το 5ο επιχειρησιακό της σχέδιο, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν προέβλεπε την κατάθεση νέου σχεδίου ενόσω εκκρεμούσαν παρατηρήσεις επί του προηγούμενου. Το σχέδιο αυτό κοινοποιήθηκε, εκτός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον ΕΟΑΝ, σε μη έχοντες οποιαδήποτε σχετική αρμοδιότητα Υπουργούς Εσωτερικών, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κατά τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, αυτή η ενέργεια εντασσόταν στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να ασκήσει θεσμική επιρροή και πίεση σε πολλά επίπεδα, αξιοποιώντας τη σύνδεσή της με την αμερικανικών συμφερόντων κατασκευάστρια εταιρεία «ENVIPCO».

Η επιχείρηση-αστραπή της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε μια επιχείρηση-αστραπή στις 26 Νοεμβρίου 2026. Η επιχείρηση αυτή περιλάμβανε συλλήψεις και εφόδους σε 15 σπίτια, δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία μέσων ενημέρωσης, συλλέγοντας περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση. Η δικογραφία αποκαλύπτει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το παράνομο όφελος, αλλά και την έκταση των ενεργειών των αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η μνεία των πολιτικών προσώπων στη δικογραφία δεν συνεπάγεται την απόδοση ποινικών ευθυνών σε αυτά. Αντιθέτως, περιγράφει το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ελήφθησαν οι αποφάσεις, δόθηκαν οι εγκρίσεις και εξελίχθηκε η υλοποίηση του έργου των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis