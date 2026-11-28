Ένας 33χρονος Βρετανός, ο Louis Malletier, βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακή της Τουρκίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από ένα ταξίδι που πίστευε ότι είχε κερδίσει σε διαγωνισμό. Στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 15 κιλά κάνναβης, με εκτιμώμενη αξία περίπου 250.000 λιρών. Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι ο Malletier, ο οποίος είναι αυτιστικός και έχει μαθησιακές δυσκολίες, έπεσε θύμα οργανωμένης απάτης και δεν γνώριζε το περιεχόμενο της βαλίτσας.

Η σύλληψη στην Κωνσταντινούπολη

Ο Louis Malletier συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης του ταξιδιού του, όταν στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 15 κιλά κάνναβης. Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών ανέρχεται στις 250.000 λίρες.

Ο 33χρονος παραμένει στις φυλακές Maltepe, ενώ η υπόθεσή του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς του. Η οικογένειά του φοβάται ότι ο Louis μπορεί να περάσει έως και 30 χρόνια στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο διαγωνισμός και το «δώρο» ταξίδι

Η ιστορία, σύμφωνα με την οικογένεια του Malletier, ξεκίνησε στο Λονδίνο. Ο Louis φέρεται να είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και να διεκδικήσουν δωρεάν δώρα. Εκεί, όπως υποστηρίζεται, έδωσε τα στοιχεία του για έναν διαγωνισμό που υποσχόταν ως έπαθλο ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο 33χρονος ενημερώθηκε ότι είχε κερδίσει το ταξίδι. Ο δίδυμος αδελφός του, Conor Colegate, ανέφερε ότι ο Louis ενθουσιάστηκε με την προοπτική των δωρεάν διακοπών. Αποφάσισε να ταξιδέψει χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του, λέγοντας στον άνθρωπο που τον φροντίζει ότι θα επισκεπτόταν τους γονείς του στο Κεντ, προκειμένου να μην αποκαλύψει το πραγματικό του σχέδιο.

Η αλλαγή προορισμού και η «ύποπτη» βαλίτσα

Η εκδοχή που παρουσιάζουν οι συγγενείς του Louis Malletier συνεχίζει με την άφιξή του στην Ταϊλάνδη. Εκεί, ένας άγνωστος άνδρας φέρεται να τον πλησίασε και να του παρέδωσε μια ροζ βαλίτσα. Στη συνέχεια, ο ίδιος άνδρας του είπε ότι το ταξίδι του δεν θα συνεχιζόταν προς την αρχική του κατεύθυνση, αλλά προς την Ισπανία, με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία.

Η οικογένεια υποστηρίζει με έμφαση ότι ο 33χρονος δεν γνώριζε τι υπήρχε μέσα στις αποσκευές που του δόθηκαν. Κατά τη δική τους μαρτυρία, ο Louis χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του ως μεταφορέας ναρκωτικών, χωρίς να έχει καμία επίγνωση του παράνομου φορτίου που μετέφερε.

Η κατάσταση της υγείας του και οι συνθήκες κράτησης

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία λόγω της κατάστασης της υγείας του Louis Malletier. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 33χρονος είναι αυτιστικός, πάσχει από ΔΕΠΥ και αντιμετωπίζει σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι συγγενείς του περιγράφουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη στην καθημερινότητά του και υποστηρίζουν πως δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκε.

Οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές Maltepe έχουν επίσης προκαλέσει σοβαρή ανησυχία. Ο δίδυμος αδελφός του, Conor Colegate, έχει εκφράσει τον φόβο ότι ο Louis μπορεί να μην καταφέρει να βγει ζωντανός από τη φυλακή. Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ο 33χρονος έχει δεχθεί επιθέσεις και κακομεταχείριση από άλλους κρατουμένους, ενώ σε ένα περιστατικό φέρεται να υπέστη κάταγμα στη μύτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρίσκεται σε υπερπλήρες κελί, στο οποίο φιλοξενούνται περίπου 70 άτομα.

Έκκληση για παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης

Ο Conor Colegate επισκέφθηκε τον αδελφό του στις 8 Νοεμβρίου. Η οικογένεια ζητά την άμεση παρέμβαση της βρετανικής κυβέρνησης, εκφράζοντας την αγωνία της για την τύχη του Louis Malletier. Ο φόβος για την παραμονή του στη φυλακή για έως και 30 χρόνια, σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες κράτησης και την ευάλωτη κατάσταση της υγείας του, έχει οδηγήσει τους συγγενείς του σε αυτή την έκκληση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta