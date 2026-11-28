Ένα εννιάχρονο κορίτσι οδηγήθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Ηρακλείου τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Νοεμβρίου 2026, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η κατάσταση της υγείας της επέβαλε την άμεση νοσηλεία της, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την παραμονή της για ανάρρωση. Για το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του παιδιού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε το αλκοόλ αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας.

Το περιστατικό και η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο

Το περιστατικό που οδήγησε στην εισαγωγή της εννιάχρονης στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την κορύφωσή του να έρχεται τα ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου 2026. Η μικρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η άμεση παρέμβαση των διασωστών και η ταχεία μεταφορά της κρίθηκαν επιβεβλημένες, λόγω της κατάστασης που παρουσίαζε μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι γιατροί που την εξέτασαν στο νοσοκομείο έκριναν πως η νοσηλεία της ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της υγείας της. Από εκείνη τη στιγμή, η εννιάχρονη παραμένει νοσηλευόμενη και αναρρώνει από την κατανάλωση της αλκοολούχου ουσίας. Η προσοχή των ιατρών είναι στραμμένη στην πλήρη ανάρρωσή της, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας της εννιάχρονης.

Η σύλληψη της 30χρονης μητέρας

Σε συνέχεια του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του παιδιού. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν την εννιάχρονη στην κατανάλωση αλκοόλ και την επακόλουθη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η 30χρονη μητέρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις αρχές, καθώς διερευνώνται οι ευθύνες της στην υπόθεση αυτή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 9χρονη κατανάλωσε το αλκοόλ αποτελούν κεντρικό σημείο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως πώς και γιατί η ανήλικη βρέθηκε να καταναλώνει αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων του συμβάντος.

Η διερεύνηση των συνθηκών κατανάλωσης αλκοόλ

Η βασική πτυχή της υπόθεσης αφορά στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μικρό κορίτσι κατανάλωσε αλκοόλ. Αυτό το σημείο αποτελεί το επίκεντρο της έρευνας των αρχών, οι οποίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα του τι συνέβη. Η διαλεύκανση αυτών των συνθηκών είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης και την απονομή δικαιοσύνης.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον του παιδιού και τις συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του περιστατικού. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις σχετικά με το πώς το αλκοόλ βρέθηκε στην κατοχή της ανήλικης και ποιος ενδεχομένως είχε την ευθύνη για την επίβλεψή της. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτεί προσεκτική ανάλυση των δεδομένων.

Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Το συγκεκριμένο τμήμα της αστυνομίας έχει επιφορτιστεί με το έργο της συλλογής στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ από την 9χρονη. Η διαδικασία της προανάκρισης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξετάζει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την υπόθεση, περιλαμβανομένων των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού και του περιβάλλοντος στο οποίο συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση των γεγονότων που προηγήθηκαν της μεταφοράς της 9χρονης στο νοσοκομείο, καθώς και στην ανάδειξη τυχόν ευθυνών. Η δικαιοσύνη αναμένεται να αποφανθεί επί της ουσίας, αφού ολοκληρωθεί η προανάκριση και συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση αυτή.

Με πληροφορίες από: Newsit