Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά τις πτυχές της υπόθεσης με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», εστιάζοντας στην εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες». Από το συγκεκριμένο γραφείο έχει αποχωρήσει ο υπουργός Εξωτερικών, λόγω της πολιτικής του ιδιότητας, γεγονός που προσδίδει πολιτικά ευαίσθητες διαστάσεις στην υπόθεση.

Η έρευνα αφορά κυρίως μια γνωμοδότηση που ανατέθηκε από δημόσια αρχή και αφορούσε τη σχέση μεταξύ δύο εταιρειών, ενώ παράλληλα εξετάζονται τιμολογήσεις του δικηγορικού γραφείου προς μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Η ανάθεση της γνωμοδότησης και το αντικείμενό της

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ προχώρησε, στις 12 Ιανουαρίου του 2024, σε απευθείας ανάθεση. Η ανάθεση αφορούσε την εκπόνηση μιας γνωμοδότησης, η οποία ανατέθηκε στη δικηγόρο και καθηγήτρια Νομικής, Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της προαναφερθείσας δικηγορικής εταιρείας.

Το αντικείμενο της γνωμοδότησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης που υπήρχε μεταξύ των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO. Αυτό το ζήτημα θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι ελεγκτές της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, γνωστής ως ΕΔΕΛ, είχαν ήδη επισημάνει ότι οι δύο εταιρείες φαινόταν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων.

Το περιεχόμενο και το κόστος της νομικής άποψης

Οι προσφορές των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO είχαν χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του κόστους των πολυκέντρων ανακύκλωσης, καθώς και για τη διαμόρφωση των προϋπολογισμών δημόσιων συμβάσεων, το ύψος των οποίων ανερχόταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η γνωμοδότηση της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου παραδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την ανάθεση.

Στο περιεχόμενό της, η γνωμοδότηση υποστήριζε ότι οι δύο εταιρείες δεν παρουσίαζαν δομική σύνδεση, είτε μέσω μετοχικών συμμετοχών είτε μέσω κοινών διοικητικών οργάνων. Επιπλέον, ανέφερε ότι η σχέση μεταξύ τους ήταν αυτή του προμηθευτή και του διανομέα, κάτι που, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δεν αναιρούσε την επιχειρηματική τους αυτοτέλεια. Για την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης, συμφωνήθηκε αμοιβή ύψους 2.400 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Οι τιμολογήσεις προς την ΤΕΧΑΝ και τα ερωτήματα

Ένα στοιχείο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα προκύπτει από τον έλεγχο των φορολογικών δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος myDATA, τα οποία επικαλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» είχε τιμολογήσει προς την εταιρεία ΤΕΧΑΝ υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ.

Οι τιμολογήσεις αυτές αφορούσαν τα έτη 2024 και 2025. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό των τιμολογήσεων ανήλθε σε 170.624 ευρώ κατά το έτος 2024, ενώ για το έτος 2025 οι τιμολογήσεις έφτασαν τα 89.280 ευρώ. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί μια δημόσια Διαχειριστική Αρχή, η οποία είχε εγκρίνει τη χρηματοδότηση των ελεγχόμενων έργων, επέλεξε για την αντίκρουση ενός σημαντικού ελεγκτικού ευρήματος δικηγόρο που ανήκε σε εταιρεία η οποία εμφανιζόταν ως πάροχος νομικών υπηρεσιών προς την ίδια την ελεγχόμενη επιχείρηση.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο ρόλος του προϊσταμένου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ρητά ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για την επιλογή της συγκεκριμένης δικηγόρου. Η έλλειψη αυτής της διευκρίνισης γίνεται υπό το φως της υφιστάμενης οικονομικής σχέσης του δικηγορικού γραφείου με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα προς διερεύνηση.

Στη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Νικόλαος Μαμαλούγκας, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Ο κύριος Μαμαλούγκας είχε ενημερωθεί για τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επίμαχες προμήθειες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki