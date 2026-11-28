Στη σύλληψη μιας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από έρευνα σε κατοικία στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι εντοπίστηκε ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο, αποτελούμενο από διάφορα όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, καθώς και ειδικός εξοπλισμός, όπως ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της Ελληνικής Αστυνομίας και drones. Η υπόθεση αφορά παραβάσεις περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών, ενώ αναζητείται και ένας 46χρονος άνδρας που διέμενε στην ίδια κατοικία.

Η επιχείρηση στον Λαγκαδά

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, οι οποίοι διενήργησαν έλεγχο σε κατοικία στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, συνελήφθη η 42χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε στο σπίτι μαζί με την ανήλικη κόρη της.

Στην ίδια κατοικία διέμενε και ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται από τις Αρχές. Η έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύ φάσμα παράνομων αντικειμένων, οδηγώντας στη σύλληψη της 42χρονης και στη δρομολόγηση της δικαστικής διαδικασίας.

Το εκτεταμένο οπλοστάσιο που εντοπίστηκε

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν έναν σημαντικό αριθμό όπλων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μία δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα, καθώς και δύο όπλα κρότου. Επιπλέον, βρέθηκε ένας πυρσός και επτά μαχαίρια, ενισχύοντας την εικόνα ενός πλήρους οπλοστασίου.

Παράλληλα με τα όπλα, κατασχέθηκαν και 641 φυσίγγια και σφαιρίδια, ποσότητα που υποδηλώνει την εκτεταμένη κατοχή πυρομαχικών. Η παρουσία τόσο πολλών και διαφορετικών τύπων όπλων και πυρομαχικών αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας που σχηματίστηκε.

Εξοπλισμός με συνδέσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και drones

Εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν και εξοπλισμό που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο κουκούλες τύπου full face, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για την απόκρυψη της ταυτότητας. Επίσης, βρέθηκαν δύο φορητοί ασύρματοι, οι οποίοι ήταν συντονισμένοι στις συχνότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρήση τους.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται και ένα καπέλο της Ελληνικής Αστυνομίας, τρεις ανιχνευτές μετάλλων, καθώς και δύο drones, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Τέλος, βρέθηκε και μία ζώνη πλήρους εξάρτησης με επτά θήκες, εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη δραστηριότητα.

Ναρκωτικά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η έρευνα στην κατοικία δεν περιορίστηκε μόνο σε όπλα, αλλά αποκάλυψε και την παρουσία ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης, η οποία είχε βάρος 2,6 γραμμαρίων. Η εύρεση ναρκωτικών προσθέτει μία ακόμα διάσταση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν και διάφορα ηλεκτρονικά είδη. Μεταξύ αυτών ήταν μία μονάδα καταγραφικού από σύστημα βιντεοσκόπησης κατοικίας, ένα κινητό τηλέφωνο και μία συσκευή ευθυγράμμισης σκοπευτικών λέιζερ. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της υπόθεσης

Σε βάρος της 42χρονης συλληφθείσας, καθώς και του 46χρονου άνδρα που παραμένει άφαντος, σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών. Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, λόγω της παρουσίας της κόρης της 42χρονης στην κατοικία.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του 46χρονου άνδρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos