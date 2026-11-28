Μια εκτεταμένη επιχείρηση-μαμούθ ξεδιπλώθηκε στις 26 Νοεμβρίου από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενεργώντας με απόλυτη μυστικότητα και συνοδεία δικαστικών λειτουργών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολήν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορούσε την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Συνολικά, χτυπήθηκαν ταυτόχρονα 15 κουδούνια σε σπίτια, υπηρεσίες και γραφεία επιχειρήσεων, καλύπτοντας μια ευρεία γεωγραφική περιοχή από τα νότια μέχρι τα βόρεια προάστια, το κέντρο της Αθήνας και το Κορωπί.

Η επιχείρηση της 26ης Νοεμβρίου

Η 26η Νοεμβρίου δεν ήταν μια συνηθισμένη Πέμπτη, καθώς σηματοδότησε την έναρξη μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την απαιτούμενη διακριτικότητα, προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες. Οι έρευνες εκτελέστηκαν υπό την εποπτεία δικαστικών λειτουργών, ακολουθώντας την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το αντικείμενο της έρευνας ήταν η υπόθεση που σχετίζεται με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ και τα αποκαλούμενα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Οι αστυνομικές δυνάμες κινήθηκαν ταυτόχρονα σε 15 διαφορετικά σημεία, που περιλάμβαναν κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία επιχειρήσεων. Η γεωγραφική κάλυψη των εφόδων εκτεινόταν από τα νότια προάστια της Αττικής, όπως η Βούλα και το Ελληνικό, μέχρι τα βόρεια, όπως το Χαλάνδρι και το Ψυχικό, καθώς και το κέντρο της Αθήνας και την περιοχή του Κορωπίου.

Συλλήψεις και κατασχέσεις στο πλαίσιο της έρευνας

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, πέρασαν χειροπέδες στους Παναγιώτη Μούργο στη Βούλα και Απόστολο Μούργο στο Ελληνικό. Επίσης, συνελήφθη ο Παύλος Ραβάνης στο Χαλάνδρι και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης στο Ψυχικό.

Σε 12 από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες, κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται φάκελοι, ψηφιακά αρχεία, στικάκια USB, καθώς και μετρητά. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης, όπως χαρτογραφείται μέσα από το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Έρευνες σε δημόσιους λειτουργούς και υπηρεσίες

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνο σε επιχειρηματίες, αλλά επεκτάθηκε και σε πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν κομβικό ρόλο στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και στις εγκρίσεις που αφορούν την ανακύκλωση. Κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν σε σπίτια και υπηρεσιακά γραφεία αυτών των προσώπων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, καθώς και στο σπίτι ενός προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής. Επιπλέον, οι αρχές έκαναν εφόδους σε σπίτια νυν και πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η έρευνα στην ENVIPCO HELLAS

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι αρχές χτύπησαν και την πόρτα της έδρας της εταιρείας ENVIPCO HELLAS, η οποία έχει αμερικανικά συμφέροντα και βρίσκεται στο Κορωπί. Από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. αποχώρησαν με σημαντικά ευρήματα.

Μεταξύ των κατασχεθέντων από την ENVIPCO HELLAS ήταν διάφορα έγγραφα και ψηφιακά αρχεία που περιείχαν δεδομένα. Η ανάλυση αυτών των στοιχείων αναμένεται να προσθέσει νέα δεδομένα στην υπόθεση της ΤΕΧΑΝ και των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», καθώς η διαδικασία εξέτασης των κατασχεμένων σκληρών δίσκων και USB μόλις ξεκίνησε.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis