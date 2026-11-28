Μία νέα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται στο φως στην Αιτωλοακαρνανία, με μία 18χρονη ΑμεΑ να καταγγέλλει ότι υπήρξε θύμα από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η καταγγελία αυτή κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, με τον εισαγγελέα Μεσολογγίου να παρεμβαίνει καθοριστικά για την προστασία της.

Η καταγγελία και οι πρώτες ενέργειες

Η 18χρονη ΑμεΑ προέβη στην καταγγελία ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του στενού της περιβάλλοντος. Η υπόθεση αυτή, που αφορά την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τέθηκε αμέσως στο επίκεντρο της έρευνας των τοπικών αρχών.

Μετά την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση των σοβαρών ισχυρισμών.

Ιατρικές εξετάσεις και η πορεία της διερεύνησης

Από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό. Ωστόσο, η διερεύνηση της καταγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς εξέτασης της υπόθεσης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα. Αυτή η περαιτέρω εξέταση κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η καθοριστική παρέμβαση του εισαγγελέα

Καθοριστική για την προστασία της 18χρονης ήταν η άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα Μεσολογγίου. Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για την άμεση εξασφάλιση κατάλληλης στέγης για την κοπέλα.

Στόχος της εισαγγελικής εντολής είναι η απομάκρυνση της 18χρονης από το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, υπέστη την κακοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση προστασία και ασφάλειά της, μακριά από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο.

Συνέχιση της έρευνας και απονομή ευθυνών

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα στοιχεία και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Οι αρχές εργάζονται για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες στους υπαίτιους. Η έρευνα διεξάγεται με απόλυτη σοβαρότητα και επιμέλεια.

Προβληματισμός από παρόμοια υπόθεση στο Αγρίνιο

Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται στο φως μετά και τη συγκλονιστική υπόθεση που απασχολεί το Αγρίνιο, σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση μίας 15χρονης. Για την υπόθεση αυτή, οκτώ κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της 15χρονης βρίσκονται οι γονείς της ανήλικης, καθώς και ακόμη έξι άνδρες. Παράλληλα, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς είχαν διαβιβαστεί καταγγελίες στις αρχές ήδη από το 2020.

Με πληροφορίες από: Enikos