Νέες, σοβαρές καταγγελίες και μαρτυρίες αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του 21χρονου καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2026. Δύο χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών στον Σκαραμαγκά, συνεκπαιδευόμενοί του περιγράφουν επαναλαμβανόμενες βυθίσεις στην πισίνα, εξαντλητική σωματική πίεση και συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν σχέση με τη συνήθη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το τραγικό συμβάν στην πισίνα

Ο Αλέξανδρος Κετίκογλου άφησε την τελευταία του πνοή στις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Νοεμβρίου 2024, ενώ συμμετείχε σε εκπαίδευση στην πισίνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 21χρονος έπεσε στην πισίνα με δεμένα τα χέρια. Ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να του έκανε «πατητή», μια μορφή ναυαγοσωστικού πνιγμού, για πάνω από 20 λεπτά. Ενώ ο συνήθης χρόνος για πατητή είναι περίπου 3 λεπτά, στην περίπτωση του Αλέξανδρου Κετίκογλου ξεπέρασε τα 15 λεπτά.

Ο νοσηλευτής που βρισκόταν στο σημείο κατέθεσε πως, αφού χορήγησε οξυγόνο στον Αλέξανδρο, προειδοποίησε τους εκπαιδευτές ότι ο νεαρός δεν μπορούσε να συνεχίσει τις ασκήσεις. Ωστόσο, άλλος συμμαθητής του αδικοχαμένου κατήγγειλε πως ο εκπαιδευτής τον κατηγόρησε για προσποίηση με σκοπό να γλιτώσει την άσκηση, ασκώντας του στη συνέχεια σωματική βία.

Σοβαρές καταγγελίες συνεκπαιδευομένων

Πέντε συνεκπαιδευόμενοι του 21χρονου καταγγέλλουν πως ο εκπαιδευτής του επέβαλε εξαντλητικές βυθίσεις και σωματική βία. Περιγράφουν αλλεπάλληλες βυθίσεις του Αλέξανδρου από τον εκπαιδευτή, την ώρα που ο νεαρός προσπαθούσε να αναδυθεί και να πάρει ανάσα. Ένας από τους μάρτυρες περιέγραψε ότι έβλεπε το σώμα του 21χρονου να παλεύει κάτω από το νερό, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η διαδικασία είχε υπερβολική διάρκεια και ένταση, εκτιμώντας πως επρόκειτο για αντίποινα και όχι για εκπαιδευτική δοκιμασία.

Μια ιδιαίτερα βαρύγδουπη μαρτυρία αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος είχε φτάσει σε σημείο να φαίνεται «σαν κούκλα», κοκαλωμένος και χωρίς αισθήσεις, με τον σκοπό των επαναλαμβανόμενων βυθίσεων να είναι η τιμωρία και όχι η εκπαίδευση. Το «ζευγάρι» του Αλέξανδρου κατήγγειλε πως ο Αλέξανδρος ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος και ζήτησε από τον κατηγορούμενο να πέσει στην πισίνα για να τον βοηθήσει, κάτι που εκείνος φέρεται να αρνήθηκε. Οι μαρτυρίες αναφέρονται επίσης σε σωματική επαφή και βίαιες κινήσεις του εκπαιδευτή, με τους συνεκπαιδευόμενους να περιγράφουν μια διαδικασία που, κατά την εκτίμησή τους, ξεπερνούσε τα συνήθη όρια της άσκησης.

Το «καψόνι» και η χαμένη μπλούζα

Μια μαρτυρία «κλειδί» έφερε στο φως το «Φως στο Τούνελ» σχετικά με το περιστατικό που φέρεται να έγινε αφορμή για το σκληρό καψόνι στον Αλέξανδρο Κετίκογλου. Ένας μάρτυρας, τότε εκπαιδευόμενος του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τον Πόρο στο στρατόπεδο του Σκαραμαγκά για προεκπαίδευση, αποκάλυψε τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ πριν τον θάνατο του Αλέξανδρου.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μια ομάδα νεαρών είχε μεταβεί χωρίς άδεια στον χώρο των ΟΥΚ και ένας από αυτούς πήρε για πλάκα μια μπλούζα που ήταν κρεμασμένη στα σχοινιά. Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μπλούζα ανήκε στον Αλέξανδρο. Όπως κυκλοφόρησε μεταξύ των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής του είχε εκνευριστεί έντονα για την απώλειά της και φέρεται να ακολούθησε το σκληρό καψόνι ως αντίποινα.

Ερωτήματα για τις ενέργειες μετά το συμβάν

Στην εκπομπή της Παρασκευής παρουσιάστηκαν επίσης νέα στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του συμβάντος. Αναφέρθηκε καθυστέρηση εννέα ωρών από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος Κετίκογλου άφησε την τελευταία του πνοή μέχρι και όταν ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Επιπλέον, ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε πριν πραγματοποιηθεί η αυτοψία, ενώ υπήρξε και καθυστέρηση στην ίδια την αυτοψία.

Έκκληση της οικογένειας για δικαιοσύνη

Οι γονείς του Αλέξανδρου Κετίκογλου ζητούν την τιμωρία των υπεύθυνων για τον θάνατο του παιδιού τους. Η μητέρα, ο παππούς και στενός φίλος του νεαρού μίλησαν για την απώλειά του και ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 21χρονος καταδρομέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis