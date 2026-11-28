Επτά άτομα, μεταξύ των οποίων οι γονείς μιας 15χρονης, αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή για την υπόθεση μαστροπείας που έχει συγκλονίσει το Αγρίνιο. Η ανήλικη έχει καταγγείλει ότι οι γονείς της την εξέδιδαν έναντι 10 έως 15 ευρώ, από την ηλικία των οκτώ ετών. Ο πατέρας της 15χρονης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη μητέρα και άλλα πέντε άτομα, δηλώνει άγνοια για τα όσα συνέβησαν.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες

Οι επτά συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο πατέρας και η μητέρα της 15χρονης, πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον των αρχών την Κυριακή για να απολογηθούν. Η 15χρονη κοπέλα, η οποία φιλοξενείται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο του Αγρινίου, λαμβάνει υποστήριξη από γιατρούς και παιδοψυχολόγους. Οι καταγγελίες της αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση που φέρεται να ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, με τους γονείς της να την εκδίδουν έναντι χρηματικού ποσού.

Η κατάσταση που περιέγραψε η ανήλικη διαφέρει σημαντικά από όσα ισχυρίζεται ο πατέρας της. Οι αρχές διερευνούν τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου.

Η στάση του πατέρα και οι ισχυρισμοί του

Ο δικηγόρος του πατέρα της 15χρονης, μιλώντας σε εκπομπή, ανέφερε ότι ο εντολέας του απουσίαζε για χρόνια από το σπίτι και πως έχει πλήρη άγνοια για τα γεγονότα που καταγγέλλονται. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο πατέρας δηλώνει αμέτοχος στην κατηγορία της μαστροπείας και ισχυρίζεται «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα».

Ο ίδιος ο πατέρας ζητά την απομαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών του. Ο δικηγόρος του τόνισε πως ο πατέρας υπεραγαπάει το παιδί του και είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την κατάσταση. Παράλληλα, δεν διαφωνεί ότι υπήρχε θέμα ενδοοικογενειακής βίας ή φασαρίας στο σπίτι.

Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Για την συγκεκριμένη οικογένεια είχαν γίνει στο παρελθόν δύο καταγγελίες στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η πρώτη καταγγελία κατατέθηκε το 2020 και αφορούσε κακοποίηση της ανήλικης. Η δεύτερη καταγγελία έγινε το 2024 και σχετιζόταν με σεξουαλική εκμετάλλευση.

Αυτές οι προηγούμενες αναφορές υποδεικνύουν ότι υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στην οικογένεια πριν από την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης. Η 15χρονη παραμένει υπό την φροντίδα ειδικών, με γιατρούς και παιδοψυχολόγους να βρίσκονται στο πλευρό της στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Ο ρόλος του 47χρονου και οι αιχμές

Ένας 47χρονος άνδρας φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ανήλικη να σπάσει τη σιωπή της και να προχωρήσει στην καταγγελία των όσων βίωνε. Η 15χρονη βρήκε στο πρόσωπο αυτού του άνδρα τον άνθρωπο στον οποίο μπόρεσε να εμπιστευτεί το μαρτύριο που φέρεται να ζούσε από την ηλικία των οκτώ ετών.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του πατέρα άφησε αιχμές σχετικά με τη σχέση που είχαν αναπτύξει ο 47χρονος και η ανήλικη. Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση σε αυτή τη σχέση, καθώς «το παιδί λέει συγκεκριμένα πράγματα για αυτόν».

Η θέση της μητέρας και η επιμέλεια

Ο δικηγόρος του πατέρα κατηγόρησε τη μητέρα της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι εκείνη γνώριζε τι συνέβαινε με το παιδί τους. Εξήγησε επίσης ότι οι γονείς έμεναν κατά διαστήματα χωριστά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού και την ευθύνη του κάθε γονέα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι αναφορές για μαστροπεία αφορούν μόνο ένα πρόσωπο, χωρίς να διευκρινίζεται ποιο συγκεκριμένα. Η κατάθεση της 15χρονης περιγράφει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που ισχυρίζεται ο πατέρας της, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων και κατηγοριών που θα εξεταστούν κατά τις απολογίες.

Με πληροφορίες από: Newsit