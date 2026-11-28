Τραγικό τέλος βρήκε ένας 22χρονος άνδρας το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στην περιοχή του Κορωπίου. Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί, όταν το όχημα του 22χρονου εξετράπη της πορείας του. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Η ξαφνική έξοδος του οχήματος από τον δρόμο είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού και τον εγκλωβισμό του μέσα στις παραμορφωμένες λαμαρίνες.

Ο εγκλωβισμός του νεαρού άνδρα κατέστησε επιτακτική την άμεση επέμβαση των διασωστικών δυνάμεων. Η κατάσταση του οχήματος μετά την εκτροπή ήταν τέτοια που απαιτούσε εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό για την προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Περίπου στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί. Η ενημέρωση ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, με τις πρώτες δυνάμεις να κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Η ταχύτητα της ενημέρωσης και της ανταπόκρισης ήταν κρίσιμη, δεδομένου του εγκλωβισμού του οδηγού.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι ανήκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Η ομάδα των πυροσβεστών έφτασε με δύο ειδικά οχήματα, εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα διασωστικά εργαλεία. Η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και οχημάτων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την προσπάθεια απεγκλωβισμού του 22χρονου.

Ο απεγκλωβισμός του 22χρονου και η παράδοση στο ΕΚΑΒ

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τα διασωστικά τους εργαλεία, ξεκίνησαν τις επίπονες προσπάθειες για να απελευθερώσουν τον 22χρονο από το όχημα. Η διαδικασία του απεγκλωβισμού ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς έπρεπε να γίνει με προσοχή, ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του τραυματία. Μετά από τις συντονισμένες ενέργειες της ομάδας, ο νεαρός άνδρας ανασύρθηκε από το όχημα.

Δυστυχώς, κατά τον απεγκλωβισμό, ο 22χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε επίσης φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέλαβε την περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του νεαρού ήταν ήδη μη αναστρέψιμη, οδηγώντας στον τραγικό του θάνατο.

Με πληροφορίες από: Topontiki