Ο 43χρονος Αλεξέι Σόπκα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται στη μαφιόζικη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Η διαδικασία ενώπιον των ανακριτικών αρχών διήρκεσε μόλις 20 λεπτά.

Η εμφάνιση στην Ευελπίδων

Ο Αλεξέι Σόπκα μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τον συνόδευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ο 43χρονος βρισκόταν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή του την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή.

Ο «Κινέζος» καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή του στη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση του «Έντικ», καθώς και για τον ρόλο του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Μετά την ολοκλήρωση της σύντομης διαδικασίας, αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για την απολογία του.

Η σύλληψη και το ένταλμα

Η σύλληψη του 43χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση έγινε κατόπιν συνεργασίας των ελληνικών και τουρκικών αρχών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Σε βάρος του Αλεξέι Σόπκα εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το ένταλμα αφορούσε τη δράση της οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκε και η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη. Τα στοιχεία του 43χρονου είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ. την 1η Αυγούστου, καθώς είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος της ομάδας εκτελεστών.

Η διαφυγή και η έκδοση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο, ο 43χρονος είχε διαφύγει στα κατεχόμενα. Εκεί παρέμεινε κρυμμένος για περίπου 13 μήνες, δηλαδή 389 ημέρες. Η διαμονή του στα κατεχόμενα έληξε στα τέλη Αυγούστου, όταν συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.

Η σύλληψή του εκεί έγινε με την κατηγορία της παράνομης παραμονής και της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης. Ακολούθησε η μεταφορά του στην Τουρκία και στη συνέχεια η έκδοσή του στη χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Ο ρόλος του «Κινέζου» και η ρωσόφωνη οργάνωση

Ο Αλεξέι Σόπκα χαρακτηρίζεται ως αρχιεκτελεστής του «Έντικ», ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει εμπλακεί στον πόλεμο της Greek Mafia για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης τσιγάρων. Ο «Έντικ» φέρεται να διευθύνει την οργάνωσή του από το Ντουμπάι.

Ο 43χρονος Ρώσος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της οργάνωσης του Έντικ. Η ταυτοποίησή του φέρεται να προέκυψε μέσα από τέσσερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία αποτύπωσαν τις κινήσεις των δύο εκτελεστών μετά το αιματηρό χτύπημα, συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφής των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, 44 ετών, εκτελέστηκε με καταιγισμό πυροβολισμών από καλάσνικοφ τον Ιανουάριο του 2024. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο. Ο «Κινέζος» φέρεται να ήταν ένας από τους δύο δράστες της δολοφονίας.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη αποτελεί μέρος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία κατηγορείται ο Αλεξέι Σόπκα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis