Θλίψη έχει σκορπίσει στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου. Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη που έδωσε για τη ζωή του. Η δημοσιογραφική οικογένεια είναι από σήμερα φτωχότερη, καθώς έφυγε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της.

Η μάχη για τη ζωή του και η αιτία του θανάτου

Ο Αντώνης Πανούτσος βρισκόταν από τον Ιούλιο στο νοσοκομείο, παλεύοντας με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος του προκάλεσε εγκεφαλίτιδα.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή, με τον δημοσιογράφο να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Παρά τη μακρά νοσηλεία και τη μάχη που έδωσε, δυστυχώς δεν κατόρθωσε να κερδίσει τον αγώνα για τη ζωή του.

Η καταγωγή και τα πρώτα χρόνια

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Η καταγωγή του ήταν από την Ύδρα, ένα νησί με το οποίο διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, έζησε για αρκετά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο. Επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα το 1984, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής πορείας στον ελληνικό χώρο.

Η πλούσια δημοσιογραφική του πορεία

Η δημοσιογραφική καριέρα του Αντώνη Πανούτσου υπήρξε πολυσχιδής και εκτεταμένη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μέσων. Εργάστηκε σε πολλά έντυπα μέσα, αφήνοντας το στίγμα του σε εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», το «Βήμα» και η «Sportday». Επιπλέον, είχε γράψει κείμενα για περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ».

Παράλληλα με την έντυπη δημοσιογραφία, ο Πανούτσος δραστηριοποιήθηκε και στον ηλεκτρονικό τύπο. Συνεργάστηκε με τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Mega, η ΕΡΤ και ο Alpha, ενώ η φωνή του ακούστηκε και στο ραδιόφωνο, μέσω του ΣπορΦΜ.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου εκείνου του έτους.

Η ενασχόληση με την πολιτική και η θητεία στην ΕΡΤ

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Αντώνης Πανούτσος είχε και μια σύντομη ενασχόληση με την πολιτική. Στις 13 Νοεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta, Ieidiseis