Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην κατεδάφιση ενός κτιρίου στα Κάτω Πατήσια, το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο και επικίνδυνο να καταρρεύσει, αποτελώντας εστία κινδύνου για τους κατοίκους της περιοχής. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την απομάκρυνση ετοιμόρροπων κατασκευών από τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολιτική του δήμου για τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων που προκύπτουν από τέτοιες κατεδαφίσεις σε πάρκα και χώρους πρασίνου.

Η κατεδάφιση της μονοκατοικίας στην οδό Καβάφη

Η κατεδάφιση αφορούσε μια παλιά μονοκατοικία που βρισκόταν στην οδό Καβάφη 45, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων. Το συγκεκριμένο κτίριο είχε χαρακτηριστεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπο, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη για την άμεση απομάκρυνσή του. Η απόφαση για την κατεδάφισή του είχε ληφθεί ήδη από το καλοκαίρι, ωστόσο η υλοποίηση της διαδικασίας καθυστέρησε.

Η καθυστέρηση οφειλόταν στην ανεύρεση επικίνδυνων υλικών εντός της μονοκατοικίας, όπως ο αμίαντος. Η παρουσία αυτών των υλικών απαιτούσε ειδική μεταχείριση και συγκεκριμένες διαδικασίες απομάκρυνσης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην τελική φάση της κατεδάφισης του κτιρίου.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε αυτοπροσώπως το σημείο της κατεδάφισης, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ελευθερίου Πατησίων. Εκεί, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την ενέργεια αυτή, αλλά και τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ετοιμόρροπων κτιρίων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι πρόκειται για «άλλη μια κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου», υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, στον Δήμο της Αθήνας έχουν καταγραφεί συνολικά εβδομήντα κτίρια που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και ετοιμόρροπα. Από αυτά, δέκα έχουν ήδη κατεδαφιστεί, ενώ έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση άλλων δέκα κτιρίων το επόμενο διάστημα. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κατασκευών.

Μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε πράσινο

Ο Χάρης Δούκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική του Δήμου για την αξιοποίηση των χώρων που προκύπτουν μετά τις κατεδαφίσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Δήμος «αποδίδουμε πίσω χώρο πρασίνου», με την ξεκάθαρη δέσμευση ότι «κάθε τετραγωνικό που δημιουργούμε ελεύθερο τετραγωνικό γίνεται πράσινο». Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην αύξηση των χώρων πρασίνου στην πόλη, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στους κατοίκους.

Ειδικά για τον χώρο που δημιουργήθηκε από την κατεδάφιση της μονοκατοικίας στην οδό Καβάφη, ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα ενοποιηθεί με το διπλανό πάρκο που ήδη υπάρχει στην περιοχή. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει «μια μικρή αλλά πολύ σημαντική ανάσα πρασίνου σε μια αρκετά δύσκολη περιοχή», συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της συγκεκριμένης γειτονιάς των Πατησίων.

Το διαχρονικό πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων

Το ζήτημα των επικίνδυνων κτιρίων στην Αθήνα δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, αλλά ένα διαχρονικό πρόβλημα για την πρωτεύουσα. Τα τελευταία τριάντα τέσσερα χρόνια, έχουν εντοπιστεί συνολικά 6.800 επικίνδυνα κτίρια σε όλη την έκταση της πόλης. Αυτά τα κτίρια παραμένουν στη λίστα αναμονής για κατεδάφιση, αναδεικνύοντας την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για συστηματικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού επικίνδυνων κατασκευών υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Οι κατεδαφίσεις, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στα Πατήσια, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση της ασφάλειας των πολιτών και την αναβάθμιση των γειτονιών της Αθήνας, μετατρέποντας κινδύνους σε ευκαιρίες για πράσινο.

Με πληροφορίες από: Topontiki