Μία ραγδαία αλλαγή του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνοντας βροχές, χιόνια και τσουχτερό κρύο σε πολλές περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το επόμενο 24ωρο.

Τα πρώτα σημάδια της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία, για την οποία είχε προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ, άρχισε να πλήττει τη δυτική Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν στην περιοχή, προκαλώντας τα πρώτα προβλήματα.

Στα Σύβοτα, συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πλημμύρες, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων που ήδη εκδηλώθηκαν.

Ενταση φαινομένων το Σαββατοκύριακο

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται ακόμα πιο δύσκολα, καθώς οι βροχές θα ενταθούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά. Χιονοπτώσεις προβλέπονται ακόμα και μέσα σε πόλεις της δυτικής Ελλάδας, κάτι που υποδηλώνει την ψυχρή εισβολή.

Το Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ο νομός Πιερίας, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Κυριακή

Την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, χιόνια αναμένονται την Κυριακή και στην Πάρνηθα. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε ορεινές πόλεις στη δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας το αίσθημα του τσουχτερού κρύου.

Ψυχρή εισβολή και στην Αττική

Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό την Κυριακή, επηρεάζοντας και την πρωτεύουσα. Τα θερμόμετρα στην Αθήνα αναμένεται να δείξουν τιμές μεταξύ 7 και 9 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ψυχρή.

Οι βροχές θα επηρεάσουν την περιοχή της Αττικής από το βράδυ του Σαββάτου και μετά, συμπληρώνοντας το σκηνικό της κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr