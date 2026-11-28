Μια νέα σελίδα στη διεθνή επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει η Coca-Cola HBC, καθώς ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa. Η συναλλαγή, το τίμημα της οποίας είχε προσδιοριστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας στα 2,6 δισ. δολάρια, μεταβάλλει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου. Με την κίνηση αυτή, η Coca-Cola HBC αναδεικνύεται στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή προϊόντων Coca-Cola παγκοσμίως, με βάση τον όγκο πωλήσεων.

Ένα ιστορικό ορόσημο για τον όμιλο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς ως ένα ιστορικό ορόσημο για τον όμιλο. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η επιχειρηματική διαδρομή της εταιρείας ξεκίνησε στην αφρικανική ήπειρο πριν από 75 χρόνια, υπογραμμίζοντας τη μακρά σχέση της με την περιοχή.

Ο διευρυμένος πλέον όμιλος εξυπηρετεί περίπου 1,2 δισ. καταναλωτές και απασχολεί σχεδόν 50.000 εργαζομένους. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην αφρικανική ήπειρο, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην αγορά.

Διεύρυνση παρουσίας στην αφρικανική ήπειρο

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC αποκτά πρόσβαση σε 14 επιπλέον αγορές, διευρύνοντας σημαντικά την παρουσία της στην Αφρική. Η ήπειρος αυτή παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της σταδιακής ανάπτυξης της οργανωμένης λιανικής.

Η στρατηγική αυτή κίνηση αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου σε μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξη και αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού, δηλαδή του 75%, από τη The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments. Για το υπόλοιπο 25%, το οποίο παραμένει στην κατοχή της The Coca-Cola Company, έχουν συμφωνηθεί δικαιώματα προαίρεσης που επιτρέπουν τη μελλοντική μεταβίβασή του.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής προβλέπεται η έκδοση περίπου 21 εκατομμυρίων νέων μετοχών της Coca-Cola HBC υπέρ της Gutsche Family Investments. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου. Το μέρος του τιμήματος που καταβλήθηκε σε μετρητά καλύφθηκε μέσω διαθέσιμης ρευστότητας και ομολογιακής χρηματοδότησης.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη EBITDA θα παραμείνει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου, μεταξύ 1,5 και 2 φορές. Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για θετική επίδραση της εξαγοράς στα κέρδη ανά μετοχή από την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την αναμενόμενη αύξηση να κινείται σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Διαπραγμάτευση νέων τίτλων σε τρία χρηματιστήρια

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων στις χρηματιστηριακές αγορές του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην ενσωμάτωση της εξαγοράς και την αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενες εγκρίσεις

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Μεταξύ αυτών των εγκρίσεων ήταν και εκείνη της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού της Τανζανίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki