Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος αποτελεί τον βασικό αναθέτοντα φορέα για τις συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» στην Αττική. Οι σχετικές συμβάσεις, που υπογράφηκαν το 2020, ανέρχονται σε 27 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατέδειξαν ότι οι διαγωνισμοί ήταν «φωτογραφικοί», γεγονός που προκάλεσε την έναρξη ποινικών διώξεων για στημένες συμβάσεις και υπερκοστολογήσεις.

Ο ΕΔΣΝΑ στο επίκεντρο της έρευνας για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»

Ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, γνωστός ως ΕΔΣΝΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Ο φορέας αυτός έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού αναθέτοντος φορέα για τις συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια και την εγκατάσταση των εν λόγω μονάδων ανακύκλωσης σε ολόκληρη την Αττική.

Ειδικότερα, ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην προκήρυξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων το έτος 2020. Το συνολικό ύψος αυτών των συμβάσεων ανήλθε στα 27 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ως ανάδοχος των έργων αυτών επιλέχθηκε η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία ήταν η ENVIPCO. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 πραγματοποιήθηκαν και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στις αρχικές συμβάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επιπλέον προσαύξηση στο αρχικό ποσό.

«Φωτογραφικοί» διαγωνισμοί και ποινικές διώξεις

Τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι οι διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ χαρακτηρίστηκαν ως «φωτογραφικοί». Αυτός ο χαρακτηρισμός υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε γνήσιος και ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων εταιρειών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι τόσο στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ όσο και σε στελέχη του φορέα. Οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα με αφορμή τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί για στημένες συμβάσεις και υπερκοστολογήσεις. Οι διώξεις αυτές αφορούν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση των έργων των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Η μακροχρόνια συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία Χατζηγιαννάκη

Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί μια μακροχρόνια συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης – Δικηγορική Εταιρεία». Πρόκειται για την οικογενειακή εταιρεία του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα της ΕΛΑΣ. Η συνεργασία αυτή εκτείνεται επί σειρά ετών, με τη δικηγορική εταιρεία να παρέχει νομικές υπηρεσίες στον Σύνδεσμο.

Σύμφωνα με όσα συζητούνται στην «πιάτσα», η συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία φέρεται να διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή η εξειδίκευση θεωρείται ένας λογικός λόγος για τη συνεργασία του ΕΔΣΝΑ με ένα γραφείο που θεωρείται από τα καλύτερα στον τομέα του.

Ερωτήματα για τους «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς

Παρά την αναγνωρισμένη εμπειρία της δικηγορικής εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης – Δικηγορική Εταιρεία» σε θέματα δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι ένας διαγωνισμός χαρακτηρίστηκε «φωτογραφικός» κατά τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εξειδίκευση της εταιρείας σε αυτούς τους τομείς θα έπρεπε, θεωρητικά, να διασφαλίζει την ορθή και διαφανή διεξαγωγή των διαδικασιών.

Μια πιθανή εξήγηση που αναφέρεται είναι ο μεγάλος όγκος δουλειάς που είχε αναλάβει η εταιρεία του πατέρα Χατζηγιαννάκη. Συνολικά, στην εταιρεία ανατέθηκαν 13 έργα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων έργων πέραν της ανακύκλωσης. Αυτός ο φόρτος εργασίας ενδεχομένως να μην επέτρεψε στο έμπειρο δικηγορικό γραφείο να εξετάσει ενδελεχώς όλες τις συμβάσεις των πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οδηγώντας ενδεχομένως στην κατάσταση που ερευνάται σήμερα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis