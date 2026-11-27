Νέα και σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυροβολισμών στις 14 Ιανουαρίου 2024, στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους δύο φυσικούς αυτουργούς της εκτέλεσης, συνελήφθη στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου.

Η σύλληψη στην Αθήνα και η παράδοση από τις τουρκικές αρχές

Η σύλληψη του 43χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αναφέρεται με το όνομα Αλεξέι Σόκπα, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα. Την επιχείρηση εκτέλεσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η σύλληψη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, οι οποίες είχαν προηγουμένως εντοπίσει και συλλάβει τον 43χρονο στα Κατεχόμενα για μια διαφορετική υπόθεση.

Μετά τον εντοπισμό του και την αρχική του σύλληψη από τις τουρκικές αρχές, ο Αλεξέι Σόκπα παραδόθηκε στις αρμόδιες ελληνικές αστυνομικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οδηγήθηκε στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε το σχετικό ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές. Το ένταλμα αφορούσε τη φερόμενη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ο ρόλος του Αλεξέι Σόκπα και η ταυτότητα του θύματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα χαρακτηρίζεται ως ρωσόφωνος εκτελεστής. Φέρεται να ήταν ένας από τους δύο δράστες που συμμετείχαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες τον συνδέουν με τη Ρωσόφωνη Μαφία του Έντικ, της οποίας φέρεται να είναι μέλος.

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, ηλικίας 44 ετών, είχε αναγνωριστεί ως ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia. Η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε με καταιγισμό πυροβολισμών από όπλο τύπου καλάσνικοφ, γεγονός που υποδηλώνει τον οργανωμένο χαρακτήρα του εγκλήματος. Η δολοφονία του, που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής, είχε προκαλέσει αίσθηση και είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις πλέον ηχηρές εκτελέσεις που έχουν σημειωθεί στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια.

Η διαδρομή διαφυγής και ο εντοπισμός στα Κατεχόμενα

Μετά την άγρια δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα φέρεται να διέφυγε άμεσα στο εξωτερικό. Για να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις διωκτικές αρχές, πραγματοποίησε μια σειρά από ταξίδια σε διάφορες χώρες. Μεταξύ των προορισμών που επισκέφθηκε συγκαταλέγονται το Ντουμπάι, καθώς και διάφορες πόλεις και περιοχές της Ευρώπης, σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη του.

Η πορεία διαφυγής του τον οδήγησε τελικά στα Κατεχόμενα, όπου και εντοπίστηκε από τις τουρκικές Αρχές. Εκεί, συνελήφθη για μια άλλη υπόθεση, ανεξάρτητη από τη δολοφονία του Ζαμπούνη. Ωστόσο, η σύλληψη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συνεργασία των αρχών και την παράδοσή του στις ελληνικές αστυνομικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την εκτέλεση στον Νέο Κόσμο.

Οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες και η σημασία της σύλληψης

Ο Αλεξέι Σόκπα συνελήφθη δυνάμει του σχετικού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές. Πλέον, αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στα κίνητρα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Η σύλληψη αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες έρεψες των Αρχών για την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Η υπόθεση της δολοφονίας του 44χρονου Ζαμπούνη έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, καθώς θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές εκτελέσεις που έχουν καταγραφεί στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η συνεργασία των ελληνικών και τουρκικών αρχών οδήγησε στην παράδοση του φερόμενου ως εκτελεστή, σηματοδοτώντας ένα βήμα προς την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki