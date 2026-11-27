Η δράση στον 22ο αγώνα της Formula 1 για το 2026, το Grand Prix Κατάρ, συνεχίστηκε με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2) στην πίστα της Λουσέιλ. Η Mercedes F1 αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καταγράφοντας το 1-2 με τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ. Ο Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος οδηγός, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα της γερμανικής ομάδας.

Η κυριαρχία της Mercedes και οι εντυπωσιακές επιδόσεις

Η Mercedes F1 έδειξε απόλυτη κυριαρχία στο FP2, κάνοντας το 1-2 με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος με χρόνο 1:23,077, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός. Η W17, το μονοθέσιο της Mercedes, διαπρέπει στην πίστα της Λουσέιλ, χάρη στην εξαιρετική αεροδυναμική της απόδοση και την πολύ καλή διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος.

Η ταχύτητα της γερμανικής ομάδας είναι εντυπωσιακή. Αν και οι διακοπές λόγω κόκκινων σημαιών δεν τους επέτρεψαν να δοκιμάσουν τη μαλακή γόμα ελαστικών, από την οποία θα έβρισκαν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο, η διαφορά τους από τους ανταγωνιστές ήταν ήδη σημαντική. Η McLaren Racing βρέθηκε 0,4 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ η Red Bull Racing ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.

Διακοπές και παράταση στη διαδικασία των δοκιμών

Η διαδικασία του FP2 δεν κύλησε ομαλά, καθώς διεκόπη δύο φορές με κόκκινη σημαία. Η πρώτη διακοπή προκλήθηκε από χαλίκια στον δεύτερο τομέα της πίστας, τα οποία έφερε ο Λεκλέρ λόγω εξόδου. Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε έπειτα από ένα τετ-α-κε του Πιερ Γκασλί στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, με το μονοθέσιό του να κολλά στην αμμοπαγίδα.

Λόγω της μεγάλης διακοπής, η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια του FP2 κατά 13 λεπτά, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο στις ομάδες και τους οδηγούς να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βρουν το όριο στην πίστα της Λουσέιλ.

Οι επιδόσεις των ανταγωνιστών και η δύσκολη ημέρα της Ferrari

Πίσω από την κυρίαρχη Mercedes, η McLaren Racing κατέγραψε την ταχύτερη επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όντας 0,4 δευτερόλεπτα πίσω. Η Red Bull Racing βρέθηκε μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Αν η Mercedes είχε καταφέρει να κάνει χρόνο με τη μαλακή γόμα, η διαφορά από τους ανταγωνιστές της πιθανότατα θα ήταν πολύ κοντά στο ένα δευτερόλεπτο.

Η Scuderia Ferrari είχε μια κάκιστη Παρασκευή στη Λουσέιλ, με τη διαφορά της από τη Mercedes να ξεπερνά το ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η επίδοση δυσχεραίνει το κλίμα στο ιταλικό στρατόπεδο. Παρόλο που σε ρυθμό αγώνα η SF-26 ήταν κοντά στις McLaren και Red Bull, η ομάδα έχει να φοβάται και την αξιοπιστία. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls.

Το πρόβλημα του Λιούις Χάμιλτον και οι συνέπειες

Ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, μένοντας από μονάδα ισχύος. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο αγώνα που ο Βρετανός οδηγός έχει πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχίες για την αξιοπιστία.

Στην περίπτωση που ο Χάμιλτον χρειαστεί να προβεί σε αλλαγή κινητήρα, θα δεχθεί ποινή στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο αβεβαιότητας για την πορεία του οδηγού της Mercedes στον αγώνα του Κατάρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta