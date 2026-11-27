Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, αποφάσισε να απευθυνθεί δημοσίως σε έναν άγνωστο δημιουργό, ο οποίος έχει επανειλημμένα αφήσει το ίδιο σχέδιο στα καινούργια παγκάκια της οδού Μαιζώνος. Αν και το όνομα του γκραφιτά παραμένει άγνωστο, η «υπογραφή» του είναι πλέον γνωστή στις δημοτικές αρχές.

Καθώς το «κρυφτό» με τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου φαίνεται να συνεχίζεται, ο δήμαρχος επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, αποστέλλοντας μια ανοιχτή επιστολή με ιδιαίτερα προσωπικό τόνο.

Τα επαναλαμβανόμενα σχέδια στα παγκάκια

Το ίδιο σχέδιο γκράφιτι έχει εμφανιστεί συνολικά τρεις φορές στα καινούργια παγκάκια που βρίσκονται στην οδό Μαιζώνος. Οι φθορές αυτές έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των συνεργείων του Δήμου Πατρέων, τα οποία έχουν ήδη παρέμβει δύο φορές για τον καθαρισμό τους.

Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίστηκαν μόνο στα συγκεκριμένα παγκάκια, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία κοινόχρηστων χώρων, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και της καθαριότητας στην πόλη. Ωστόσο, η επανεμφάνιση του ίδιου σχεδίου οδήγησε τον δήμαρχο στην απόφαση να αναζητήσει μια πιο ουσιαστική λύση.

Η ανοιχτή επιστολή και ο προσωπικός τόνος

Στην ανοιχτή επιστολή του, ο Κώστας Πελετίδης απευθύνεται στον άγνωστο γκραφιτά αποκαλώντας τον «αγαπητέ φίλε». Μέσα από αυτό το προσωπικό ύφος, ο δήμαρχος εξηγεί ότι η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες και, ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύεται και να γίνεται σεβαστή από όλους.

Ο δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος Πατρέων δεν πρόκειται να αφήσει τις φθορές χωρίς αποκατάσταση. Δεσμεύεται ότι τα συνεργεία θα συνεχίσουν να επεμβαίνουν για τον καθαρισμό των παγκακιών και άλλων κοινόχρηστων υποδομών, όσες φορές κι αν χρειαστεί. Υπογραμμίζει επίσης ότι τα παγκάκια δεν αποτελούν απλώς ένα στοιχείο του αστικού εξοπλισμού, αλλά χώρους που προορίζονται για όλους, για να ξαποστάσουν, να περιμένουν ή απλώς να καθίσουν για λίγο.

Πρόσκληση για διάλογο και εξεύρεση λύσεων

Το δεύτερο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκέλος της επιστολής του Κώστα Πελετίδη αφορά μια πρόσκληση για διάλογο. Ο δήμαρχος δεν περιορίζεται στην παρατήρηση των φθορών, αλλά προχωρά σε μια χειρονομία καλώντας τον συγκεκριμένο δημιουργό, καθώς και όλους όσους ασχολούνται με το γκράφιτι, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο.

Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η αναζήτηση και εξεύρεση κατάλληλων χώρων εντός της πόλης, όπου οι καλλιτέχνες θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη δημιουργικότητά τους, χωρίς να προκαλούν φθορές σε κοινόχρηστες υποδομές. Ο Κώστας Πελετίδης δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοικτή», δείχνοντας την προτίμησή του για μια λύση που θα προκύψει μέσα από τη συνεννόηση, αντί για έναν συνεχή κύκλο γκράφιτι και καθαρισμών.

Το μήνυμα της δημοτικής αρχής

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει η δημοτική αρχή, ο δήμαρχος Πατρέων κλείνει την επιστολή του με μια φράση που συνοψίζει τη θέση του. Τονίζει την ανάγκη για μια καθαρή πόλη, στην οποία οι κάτοικοι θα χαίρονται να ζουν.

Η φράση αυτή, «Η πόλη μας πρέπει να είναι καθαρή για να χαιρόμαστε να τη ζούμε! Οφείλουμε να σεβόμαστε και να φροντίζουμε όσα μοιραζόμαστε», αποτελεί μια ξεκάθαρη έκκληση για σεβασμό και φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων και της δημόσιας περιουσίας από όλους τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki