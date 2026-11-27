Ταυτοποιήθηκε 53χρονος που κατέγραφε τον 7χρονο εγγονό του να οδηγεί φορτηγό – Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του ανήλικου

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός 53χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τον 7χρονο εγγονό του να οδηγεί φορτηγό, πραγματοποιώντας ελιγμούς και απότομα φρεναρίσματα. Το βίντεο εντοπίστηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και κινητοποίησε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία. Σε βάρος του 53χρονου, καθώς και της μητέρας του ανήλικου παιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο εντοπισμός του βίντεο και η ταυτοποίηση

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τον εντοπισμό του επίμαχου βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονιζόταν το 7χρονο παιδί πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού. Στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν το υλικό κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται για την παρακολούθηση παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που προβάλλονται σε τέτοιες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Μετά τον εντοπισμό του υλικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 53χρονου άνδρα που εμφανιζόταν στο βίντεο. Πρόκειται για τον παππού του ανήλικου παιδιού, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού μέσα στο φορτηγό και κατέγραφε τις κινήσεις του εγγονού του με το κινητό του τηλέφωνο.

Το περιεχόμενο των πλάνων

Στα πλάνα που εντοπίστηκαν, διακρίνεται καθαρά ο 7χρονος να οδηγεί το βαρύ όχημα, εκτελώντας διάφορους ελιγμούς. Συγκεκριμένα, το παιδί πραγματοποιούσε στροφές, ελιγμούς, καθώς και απότομα φρεναρίσματα και ακινητοποιήσεις του φορτηγού.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, ο 53χρονος παππούς ακούγεται να επαινεί τον εγγονό του για τις οδηγικές του επιδόσεις, ενώ συνέχιζε να βιντεοσκοπεί την επικίνδυνη αυτή πράξη.

Οι επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο

Η οδήγηση του φορτηγού από τον ανήλικο λάμβανε χώρα σε έναν υπαίθριο χώρο εταιρείας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και τη στοίβαξη εμπορευματοκιβωτίων. Από την εξέταση του βίντεο, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στον συγκεκριμένο χώρο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου οδηγούσε ο 7χρονος, κινούνταν και άλλα βαρέα οχήματα. Επιπλέον, στον ίδιο επαγγελματικό χώρο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων, με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων. Η Αστυνομία έκρινε ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για την ασφάλεια του 7χρονου παιδιού όσο και για τους εργαζομένους που βρίσκονταν στο σημείο.

Η δικογραφία και οι κατηγορίες

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 53χρονου παππού. Η κατηγορία αφορά την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, λόγω της επικίνδυνης κατάστασης στην οποία έθεσε τον 7χρονο εγγονό του.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του ανήλικου παιδιού. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis