Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal – Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους ο 39χρονος με το οπλοστάσιο

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση της επίθεσης που είχε δεχθεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Cepal. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον βίαιο ξυλοδαρμό του επιχειρηματία. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο 39χρονος που είχε πρόσφατα απασχολήσει τις αρχές για την κατοχή βαρύ οπλισμού στην περιοχή των Καλυβίων, μια υπόθεση για την οποία είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Η εξιχνίαση της επίθεσης στον CEO της Cepal

Η ΕΛ.ΑΣ., την οποία η πηγή αναφέρει ως «ελληνικό FBI», κατάφερε να φτάσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού του διευθύνοντος συμβούλου της Cepal. Οι αρχές ταυτοποίησαν ως έναν από τους εμπλεκόμενους τον 39χρονο άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί σε προγενέστερο χρόνο για σοβαρή υπόθεση οπλισμού.

Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στην προσαγωγή των τριών ανδρών, οι οποίοι πλέον βρίσκονται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ερευνητές εξετάζουν ενδελεχώς τον ρόλο τους στην επίθεση, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, διευρύνοντας το πεδίο της έρευνας.

Η βίαιη επίθεση στην Κηφισιά

Η επίθεση κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Cepal είχε λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου του 2026, αποτελώντας ένα περιστατικό ιδιαίτερης βιαιότητας. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον επιχειρηματία με οργανωμένο τρόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, οι δράστες φέρονται να εγκλώβισαν το όχημα του επιχειρηματία χρησιμοποιώντας ένα άλλο αυτοκίνητο για να ανακόψουν την πορεία του. Αμέσως μετά τον εγκλωβισμό, τρία άτομα κατέβηκαν από το όχημα και επιτέθηκαν στον διευθύνοντα σύμβουλο, χτυπώντας τον με ιδιαίτερη βιαιότητα και προκαλώντας του τραύματα.

Ο ρόλος του 39χρονου και το οπλοστάσιο στα Καλύβια

Ο 39χρονος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την επίθεση στον CEO της Cepal, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στις 18 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν στην οικία του στα Καλύβια ένα βαρύ οπλοστάσιο, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία.

Συγκεκριμένα, στο σπίτι του 39χρονου βρέθηκε ένα καλάσνικοφ και διάφορα πιστόλια, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές. Ένα από τα πιστόλια μάλιστα είχε εντοπιστεί θαμμένο, υποδεικνύοντας προσπάθεια απόκρυψης. Για την υπόθεση αυτή της οπλοκατοχής, ο 39χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, παραμένοντας υπό κράτηση για ένα διάστημα.

Οι άλλες συλλήψεις και το ιστορικό τους

Εκτός από τον 39χρονο, για την επίθεση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Cepal έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες, συμπληρώνοντας τον αριθμό των δραστών. Πρόκειται για έναν 37χρονο και έναν 38χρονο, οι οποίοι επίσης έχουν προσαχθεί στις αρχές.

Και οι τρεις συλληφθέντες είναι Έλληνες υπήκοοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο 37χρονος όσο και ο 38χρονος είναι σεσημασμένοι, δηλαδή είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές από προηγούμενες υποθέσεις και έχουν ιστορικό με τη δικαιοσύνη. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να έχουν εμπλοκή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες, πέραν του συγκεκριμένου ξυλοδαρμού, διευρύνοντας τις έρευνες.

Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο

Παρά τις συλλήψεις των τριών ανδρών, η έρευνα των αρχών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα γύρω από την επίθεση στον CEO της Cepal. Οι αρχές καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της επίθεσης, δηλαδή του προσώπου που έδωσε την εντολή.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς έδωσε την εντολή για τον βίαιο ξυλοδαρμό του επιχειρηματία, καθώς και να αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση της οργάνωσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο που κρύβεται πίσω από αυτή την οργανωμένη και βίαιη ενέργεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης και να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis