Μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές προόδους των τελευταίων ετών ενδέχεται να έχει επιτευχθεί με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ομάδα της εταιρείας Anthropic, χρησιμοποιώντας το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, παρουσίασε μια απόδειξη για την υπόθεση Ρίμαν, ένα μαθηματικό πρόβλημα που παρέμενε άλυτο επί 167 χρόνια.

Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος συνοδεύεται από ένα έπαθλο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η απόδειξη έχει ήδη περάσει τις τυπικές μαθηματικές επαληθεύσεις, ωστόσο απαιτείται ακόμη η επίσημη αναγνώριση από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Η υπόθεση Ρίμαν και το μεγάλο έπαθλο

Η υπόθεση Ρίμαν, που διατυπώθηκε το 1859 από τον μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και άλυτα προβλήματα στα μαθηματικά. Σχετίζεται άμεσα με την κατανομή των πρώτων αριθμών, ένα θεμελιώδες ζήτημα της θεωρίας αριθμών.

Παρά τις προσπάθειες και τις εκτενείς έρευνες, η απόδειξη ότι όλα τα μηδενικά της συνάρτησης ζήτα πληρούν την ίδια συνθήκη παραμένει μία από τις κορυφαίες προκλήσεις. Έχουν ελεγχθεί τα πρώτα 10 τρισεκατομμύρια μηδενικά της συνάρτησης ζήτα χωρίς να έχουν βρεθεί εξαιρέσεις, όμως η πλήρης απόδειξη παρέμενε άπιαστη μέχρι σήμερα.

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης Claude

Η ομάδα της Anthropic αξιοποίησε τις δυνατότητες του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude για να αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή απόδειξη. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα τόσο περίπλοκο μαθηματικό πρόβλημα υπογραμμίζει τις εξελισσόμενες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Ο μαθηματικός Λεβέντ Αλπέγκε ήταν αυτός που ανέπτυξε την απόδειξη, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτενής. Συγκεκριμένα, καταλαμβάνει 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα στη Lean, μια εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση μαθηματικών συλλογισμών.

Διαδικασία επαλήθευσης και αναγνώρισης

Στις 21 Νοεμβρίου, οι κοινότητες των Lean και Mathlib επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα αποδεικνύει σωστά την τυποποιημένη διατύπωση της υπόθεσης Ρίμαν. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την πλήρη αποδοχή της λύσης.

Ωστόσο, οι δημιουργοί της απόδειξης έχουν ακόμη μπροστά τους το έργο της εξήγησης και της απλοποίησης της διαδικασίας. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουν να την κατανοήσουν πλήρως και να την αποδεχθούν και άλλοι ειδικοί μαθηματικοί παγκοσμίως.

Οι προϋποθέσεις για το έπαθλο και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Για να διεκδικήσει το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, η πρόταση πρέπει να πληροί αρκετές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ινστιτούτο Clay. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατάλληλη δημοσίευση της απόδειξης, η πάροδος τουλάχιστον δύο ετών από τη δημοσίευση και η γενική αποδοχή της λύσης από την επιστημονική κοινότητα.

Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθηματικός Αλεσάντρο Μαζούλο παρουσίασε επίσης μια εναλλακτική απόδειξη για την υπόθεση Ρίμαν, η οποία δεν βασίστηκε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό υποδεικνύει ότι η έρευνα για την επίλυση του προβλήματος συνεχίζεται και με παραδοσιακές μεθόδους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta