Ο χουλιγκανισμός στην Ευρώπη παρουσιάζει κλιμακούμενη ένταση, με την UEFA να καλείται να αναλάβει άμεσα δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ολοένα και πιο ανησυχητική πραγματικότητα, καθώς η οπαδική βία ξεπερνά τα όρια των γηπέδων, μετατρέποντας τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε πεδία σύγκρουσης.

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο «Βελοντρόμ», πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας, δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, αποτελούν μία ακόμη ηχηρή υπενθύμιση ενός προβλήματος που παραμένει άλυτο και απαιτεί συστηματική αντιμετώπιση.

Τα επεισόδια στο «Βελοντρόμ» και η κλιμάκωση της βίας

Στο «Βελοντρόμ», πριν από τον αγώνα της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Συμπλοκές, επιθέσεις με αυτοσχέδια όπλα, η εμφάνιση πολιτικών και ακροδεξιών συμβόλων, δεκάδες τραυματισμοί και αστυνομικές επεμβάσεις συνέθεσαν μια εικόνα βίας.

Αυτά τα περιστατικά επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές χώρες και διοργανώσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερα μέτρα. Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο την τιμωρία των υπαιτίων, αλλά και την ικανότητα των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, των κυβερνήσεων και των αστυνομικών αρχών να περάσουν από την καταστολή στην ουσιαστική πρόληψη.

Η κατάσταση στη Γαλλία: Σοβαρά περιστατικά και συλλήψεις

Μόνο στη Γαλλία, η κατάσταση έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά περιστατικά περιλαμβάνουν την επίθεση στο πούλμαν της Λυών το 2023 και τον θάνατο οπαδού της Ναντ, ενώ εκτεταμένα επεισόδια συνοδεύουν κατά καιρούς μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Τον Μάρτιο του 2025, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι είχαν καταγραφεί 64 αγώνες με σοβαρά περιστατικά βίας από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, οδηγώντας σε 627 συλλήψεις. Η κατάσταση το 2026 δεν παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη πρόκληση.

Ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος

Η ανησυχία για τον χουλιγκανισμό δεν περιορίζεται στα γαλλικά σύνορα, καθώς το πρόβλημα έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Τα επεισόδια στη Μασσαλία, οι συγκρούσεις στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Γεωργία, καθώς και τα περιστατικά βίας σε άλλες ευρωπαϊκές έδρες, αποδεικνύουν ότι ο χουλιγκανισμός εξακολουθεί να βρίσκει χώρο δράσης.

Πριν η επόμενη ποδοσφαιρική βραδιά καταλήξει ξανά σε σκηνές βίας και αίματος, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να βρουν λύσεις που θα εστιάζουν στην πρόληψη, πέρα από την απλή καταστολή των φαινομένων.

Προειδοποιήσεις και μέτρα πριν την αναμέτρηση της Μασσαλίας

Ο κίνδυνος συγκρούσεων ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων είχε επισημανθεί αρκετές εβδομάδες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης στη Μασσαλία. Στις 3 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον, όπου ο αγώνας χαρακτηρίστηκε υψηλού κινδύνου, με βαθμό επικινδυνότητας 4 σε κλίμακα 5.

Στα σχετικά έγγραφα γινόταν αναφορά στην πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς από Βούλγαρους οπαδούς, στην επιθετικότητα απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και στην εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων. Η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH) είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο συγκρούσεων, εξαιτίας της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους οργανωμένους των δύο πλευρών.

Εκτιμήσεις για την προσέλευση φιλάθλων

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ενδεχόμενη παρουσία έως και 2.500 Βούλγαρων φιλάθλων στη Μασσαλία. Οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες υπολόγιζαν ότι ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τους 3.000 φιλάθλους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις, η θύρα των φιλοξενούμενων περιορίστηκε αρχικά στις 600 θέσεις και στη συνέχεια αυξήθηκε στις 800, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιθανών επεισοδίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta