Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μετά την άσκηση των διώξεων, οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν μια σειρά από βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, οι κακουργηματικές διώξεις περιλαμβάνουν και την ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη σχετικά με τη χορήγηση επιχορηγήσεων, καθώς και την ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία. Όλα αυτά τα αδικήματα φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα πρόσωπα που διώκονται

Στους τέσσερις συλληφθέντες που διώκονται περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος. Επίσης, κατηγορούμενος είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλος Ραβάνης. Τέλος, ανάμεσα στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν διώξεις είναι και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Η διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης

Οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το πρωί της Παρασκευής. Στη συνέχεια, μετά την άσκηση των διώξεων, μεταφέρθηκαν με συμβατικά αυτοκίνητα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Ανακρίτριας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες παρέμειναν σε αναμονή για περίπου πέντε ώρες, πριν οδηγηθούν τελικά στην Ευελπίδων. Εκεί, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και εταιρειών

Παράλληλα με τις διώξεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δρομολογήσει τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς και των εμπλεκομένων εταιρειών. Αυτό το μέτρο ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης, τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. Σκοπός της δέσμευσης είναι η διερεύνηση της ροής χρήματος, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Η διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προβλέπει τη δέσμευση για εννέα μήνες τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων, καθώς και κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων φυσικών προσώπων. Το μέτρο επεκτείνεται και σε τρεις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας και το ύψος των συμβάσεων

Στο σκεπτικό της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφεται η δράση μιας «επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής ομάδας». Η ομάδα αυτή φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει συμβάσεις συνολικού ύψους 87,7 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki