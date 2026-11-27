Η 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας έρχεται με οχτώ αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Όλοι οι αγώνες έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:00, προσφέροντας ένα πλήρες πρόγραμμα στους φιλάθλους.

Από το σύνολο των αγώνων, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η κάλυψη όλων των αναμετρήσεων θα γίνει από την πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV.

Η κορύφωση της league phase στο κύπελλο Ελλάδας

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά οχτώ παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν ταυτόχρονα, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, με την έναρξη των αγώνων να έχει οριστεί για τις 19:00.

Αυτή η κοινή ώρα έναρξης εξασφαλίζει ότι όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν υπό τις ίδιες συνθήκες, προσθέτοντας αγωνία και ενδιαφέρον στην κρίσιμη αυτή φάση του θεσμού.

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 5ης αγωνιστικής βρίσκεται το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των φιλάθλων.

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη, καθώς θα μεταδοθεί τόσο από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όσο και παράλληλα από το κανάλι ΣΠΟΡ FM TV 4, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση.

Πλήρης κάλυψη από την πλατφόρμα του σπορ fm tv

Η πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV αναλαμβάνει τη μετάδοση και των οχτώ αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός από το ντέρμπι, οι υπόλοιπες επτά αναμετρήσεις θα καλυφθούν επίσης από την ίδια πλατφόρμα.

Μάλιστα, η πλατφόρμα θα προσφέρει παράλληλη κάλυψη όλων των αγώνων από το ΣΠΟΡ FM TV 1, εξασφαλίζοντας ότι κανένα παιχνίδι δεν θα μείνει εκτός μετάδοσης. Επιπλέον, υπάρχει στόχος να ανοίξουν τρία επιπλέον κανάλια, προκειμένου να μεταδοθούν ξεχωριστά οι αναμετρήσεις ΟΦΗ - Βόλος Elabet, Κηφισιά Tutu Deals - ΑΕΛ Novibet και Νίκη Βόλου - Μαρκό, προσφέροντας ακόμα πιο εξειδικευμένη κάλυψη.

Η βαθμολογία πριν την τελευταία αγωνιστική

Πριν την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμολογία της League Phase παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην κορυφή βρίσκονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αμφότεροι με εννέα βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει συλλέξει τους εννέα βαθμούς του με εντυπωσιακή διαφορά τερμάτων 9-2, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί επίσης με εννέα βαθμούς, έχοντας διαφορά τερμάτων 5-1.

Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με επτά βαθμούς και διαφορά τερμάτων 4-1. Την τετράδα των πρώτων συμπληρώνει η ΑΕΚ, η οποία έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς και διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 11 γκολ υπέρ και 4 κατά. Στη συνέχεια της κατάταξης, συναντάμε τον Ατρόμητο με έξι βαθμούς και διαφορά τερμάτων 4-2, ενώ η Καλαμάτα ακολουθεί με πέντε βαθμούς και διαφορά 5-3.

Μια ομάδα τεσσάρων βαθμών περιλαμβάνει τον ΟΦΗ (3-1 διαφορά τερμάτων), τον Αστέρα AKTOR (4-3 διαφορά τερμάτων), την Κηφισιά (4-4 διαφορά τερμάτων) και τον Άρη (3-3 διαφορά τερμάτων). Επίσης με τέσσερις βαθμούς βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet, με διαφορά τερμάτων 2-5. Προς το τέλος της βαθμολογίας, η Νίκη Βόλου έχει τρεις βαθμούς με διαφορά τερμάτων 1-4. Ο Βόλος Elabet και η Μαρκό έχουν από έναν βαθμό, με διαφορά τερμάτων 5-8 και 2-5 αντίστοιχα. Τέλος, χωρίς βαθμό παραμένουν ο Νέστος Χρυσούπολης (0-7 διαφορά τερμάτων) και ο Πανσερραϊκός (1-10 διαφορά τερμάτων), κλείνοντας την κατάταξη της League Phase.

Με πληροφορίες από: Athletiko