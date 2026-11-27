Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού, μίλησε στο «BasketNews» για τους πρώτους του μήνες με τη φανέλα του «τριφυλλιού» και τις εμπειρίες που έχει βιώσει μέχρι στιγμής. Ο παίκτης αναφέρθηκε στην έντονη επιθυμία του για νίκες και την προσωπική του αντίδραση στις ήττες, τονίζοντας ότι μισεί να χάνει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μετά την ήττα της ομάδας στην Μπολόνια, δεν κατάφερε να κοιμηθεί, καθώς η απώλεια τον επηρέασε βαθιά. Ο Φρανσίσκο υπογράμμισε τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός για την τρέχουσα σεζόν.

Η ένταση της ήττας και η προσωπική αντίδραση

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο εξέφρασε με σαφήνεια την απέχθειά του για την ήττα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μισώ να χάνω. Μισώ να χάνω, αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει». Η συγκεκριμένη δήλωση αναδεικνύει το πάθος και την αγωνιστικότητα που τον διακατέχουν, καθώς η επιθυμία για νίκη αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωπικότητάς του.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκάλυψε μάλιστα ότι η ήττα από την Μπολόνια τον επηρέασε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Εξήγησε ότι βλέπει το παιχνίδι κάθε φορά μετά την ολοκλήρωσή του, μια συνήθεια που, όπως είπε, «σου δείχνει πόσο πολύ το θέλω». Η ήττα, όπως σημείωσε, πονάει οπουδήποτε κι αν συμβεί, όχι μόνο όταν φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η πρόκληση του Νοεμβρίου και η ομαδική χημεία

Ο Φρανσίσκο αναφέρθηκε στις προκλήσεις του Νοεμβρίου, ενός μήνα που περιλαμβάνει «πάρα πολλά παιχνίδια» για την ομάδα. Τόνισε τη σημασία του να βρεθεί η κατάλληλη λύση και να αναπτυχθεί καλή χημεία μεταξύ των παικτών, χαρακτηρίζοντας αυτή τη διαδικασία ως «εξαιρετικά σημαντική».

Παρά τις δυσκολίες, ο παίκτης μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δηλώνοντας ότι «είμαστε όλοι θετικοί». Περιέγραψε το γκρουπ ως «καταπληκτικό» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, τον οποίο «θα τον βρούμε στο τέλος της ημέρας».

Μαραθώνιος η σεζόν και η σημασία της υπομονής

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο παρομοίασε τη σεζόν με έναν μαραθώνιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπομονής. «Νιώθω ότι όταν κάνεις υπομονή, όσο περισσότερη υπομονή έχεις, βλέπεις τα αποτελέσματα μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επιμονή και η ψυχραιμία είναι καθοριστικές για την επίτευξη των στόχων.

Αν και η ομάδα έχει ήδη επιτύχει «καλά αποτελέσματα», ο Γάλλος γκαρντ υπενθύμισε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν και ότι «έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας». Επισήμανε ότι υπήρξαν πράγματα που δεν έγιναν καλά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά τόνισε πως υπάρχουν και πολλά σημεία που μπορούν να βελτιωθούν.

Υψηλοί στόχοι και η δίψα για νίκη

Οι στόχοι του Παναθηναϊκού για την τρέχουσα σεζόν είναι υψηλοί, όπως ανέφερε ο Φρανσίσκο. Ο ίδιος, με την προσωπική του δίψα για νίκη, θέλει η ομάδα να κερδίζει παιχνίδια και να αντιληφθεί την ανάγκη για συνεχή πρόοδο και αλλαγή τακτικής όπου χρειάζεται.

«Θέλω να καταλάβουμε ότι, εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στην επίτευξη των ομαδικών στόχων και την ατομική του προσπάθεια να βγει από τα «μαύρα σύννεφα» και να βρει τον «ήλιο», βελτιώνοντας την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta