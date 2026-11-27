Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην δικαστική υπόθεση του επιθετικού του Άρη, Ράφα Μιρ, καθώς το Ανώτερο Δικαστήριο της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια μείωσε τη συνολική ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί στον Ισπανό ποδοσφαιριστή. Η ποινή μειώθηκε από οκτώμισι σε επτά χρόνια, έπειτα από εν μέρει αποδοχή της έφεσης της υπεράσπισης. Παρόλα αυτά, η έφεση ως προς το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης απορρίφθηκε, με την επταετή ποινή να παραμένει ακέραιη.

Η απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου της Βαλένθια

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Βαλένθια έκανε εν μέρει δεκτή την έφεση που είχε υποβάλει η πλευρά του Ράφα Μιρ. Συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση οδήγησε στη μείωση της συνολικής ποινής φυλάκισης κατά 18 μήνες, με αποτέλεσμα η αρχική ποινή των οκτώμισι ετών να διαμορφωθεί πλέον στα επτά χρόνια.

Η μείωση αυτή προέκυψε από την απαλλαγή του ποδοσφαιριστή από το αδίκημα της πρόκλησης βλάβης στην υγεία της παθούσας. Για το συγκεκριμένο αδίκημα, του είχε επιβληθεί μια πρόσθετη ποινή 18 μηνών, η οποία πλέον αφαιρέθηκε από τη συνολική καταδίκη, κατόπιν της εν μέρει αποδοχής της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης του περασμένου Ιουνίου.

Η διατήρηση της ποινής για σεξουαλική επίθεση

Παρά τη μείωση της συνολικής ποινής, το Ανώτερο Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό της την έφεση του Ράφα Μιρ αναφορικά με το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης. Ως εκ τούτου, η επταετής ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί για αυτό το αδίκημα διατηρείται ακέραιη, χωρίς καμία μεταβολή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, οι δικαστές έκριναν ότι οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία της παθούσας συνδέονταν άμεσα με την κύρια αξιόποινη πράξη. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς ποινικής τιμωρίας, δικαιολογώντας έτσι τη διατήρηση της ποινής για τη σεξουαλική επίθεση.

Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και ισχυρισμοί

Το δικαστήριο, κατά την εξέταση της υπόθεσης, έκρινε ότι η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που είχε γίνει από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν λογική και εύλογη. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην απόρριψη των ισχυρισμών που είχε προβάλει η υπεράσπιση του ποδοσφαιριστή.

Ειδικότερα, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης περί ασυνεπειών στις καταθέσεις της παθούσας. Επίσης, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί που αφορούσαν την κατάθεση της δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε επίσης υποστεί σεξουαλική επίθεση από τον έτερο καταδικασθέντα της υπόθεσης, Πάμπλο Χάρα.

Η επόμενη δικαστική κίνηση του Ράφα Μιρ

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας, η πλευρά του Ράφα Μιρ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε ανώτερο δικαστικό όργανο. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, γνωστό ως Tribunal Supremo. Αυτή είναι η επόμενη διαθέσιμη νομική οδός για τον Ισπανό επιθετικό, μετά την απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου της Βαλένθια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την πρωτόδικη απόφαση που είχε εκδοθεί τον περασμένο Ιούνιο, η οποία είχε επιβάλει την αρχική ποινή φυλάκισης. Η δικαστική διαμάχη του ποδοσφαιριστή συνεχίζεται, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η πρόβλεψη του Άρη κατά την απόκτηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης, κατά την απόκτηση του Ράφα Μιρ το περασμένο καλοκαίρι, είχε φροντίσει να λάβει προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριέλαβε έναν ειδικό όρο στη συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό.

Ο συγκεκριμένος όρος αφορά τη δικαστική διαμάχη στην οποία εμπλέκεται ο ποδοσφαιριστής. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άρης είχε προβλέψει την πιθανότητα δικαστικών εξελίξεων, ενσωματώνοντας μια ρήτρα που σχετίζεται άμεσα με την εν εξελίξει νομική του υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta