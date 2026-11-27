Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την αναγέννηση του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου. Όπως γνωστοποίησε, αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο που αφορά την ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του ιστορικού σταδίου.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 11,33 εκατομμύρια ευρώ, με την χρηματοδότηση να προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Αθλητισμού. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, την είσοδο της Θεσσαλονίκης σε μια νέα εποχή, καθώς αποκτά την εμβληματική αθλητική εγκατάσταση που της αξίζει.

Η δέσμευση για την αναγέννηση του Καυτανζογλείου

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως η αναγέννηση του Καυτανζογλείου αποτελεί μια δέσμευση που πλέον περνάει στο στάδιο της υλοποίησης. Από την πρώτη στιγμή, όπως ανέφερε, τέθηκε ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν το στάδιο, με στόχο να του δοθεί ξανά η θέση που του αξίζει στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους. Το έργο θα καλύψει όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε το Καυτανζόγλειο να μπορεί να φιλοξενεί με πλήρη ασφάλεια αθλητές, ασκούμενους, φιλάθλους και εργαζομένους.

Σημαντικές παρεμβάσεις την τελευταία τριετία

Πριν από την προκήρυξη του μεγάλου διαγωνισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού είχε ήδη προβεί σε μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων μέσα στην τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν περισσότερα από 2.000.000 ευρώ από την τακτική χρηματοδότηση του Υπουργείου για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων δεκαετιών.

Μεταξύ άλλων, το Καυτανζόγλειο απέκτησε για πρώτη φορά από το 1960 πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια του χώρου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώ εξασφαλίστηκε και η απαιτούμενη Ηλεκτρονική Ταυτότητα Εγκατάστασης, ενισχύοντας τη σύγχρονη λειτουργία του σταδίου.

Εργασίες για τη στατική επάρκεια και τη λειτουργικότητα

Οι προηγούμενες παρεμβάσεις περιλάμβαναν επίσης τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας του Κεντρικού Σταδίου. Για τον σκοπό αυτό, εγκαταστάθηκε ένα σύστημα ελέγχου σε 200 σημεία, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση και διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας της εγκατάστασης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες στεγανοποίησης, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την προστασία των υποδομών από τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά, υλοποιήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση τόσο της ασφάλειας όσο και της συνολικής λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του Καυτανζογλείου.

Ενίσχυση της ετήσιας χρηματοδότησης

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες εργασίες και την προετοιμασία για το μεγάλο έργο ανακαίνισης, το Υπουργείο Αθλητισμού προχώρησε και σε σημαντική αύξηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Σταδίου. Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση αυξήθηκε κατά 150%, φτάνοντας πλέον το ποσό του 1.750.000 ευρώ.

Αυτή η ενίσχυση της χρηματοδότησης διασφαλίζει την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του Καυτανζογλείου, παράλληλα με τις επερχόμενες εργασίες μεγάλης κλίμακας. Η συνολική αυτή προσπάθεια υπογραμμίζει τη δέσμευση για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta