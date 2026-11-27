Η διαχείριση της παχυσαρκίας και οι παράμετροι που καθορίζουν την επιτυχή απώλεια βάρους βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Novo Ελλάδος. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η κρισιμότητα της διατήρησης της μυϊκής μάζας, ο καθοριστικός ρόλος της πρωτεΐνης και της άσκησης, αλλά και η έννοια του «διατροφικού θορύβου» που επηρεάζει την καθημερινότητα των ατόμων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» της Novo Ελλάδος. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Ελένη Μενεγάκη, ενώ σημαντικές τοποθετήσεις έγιναν από ειδικούς στον τομέα της υγείας και της διατροφής.

Η σημασία της μυϊκής μάζας στην απώλεια βάρους

Ένα από τα βασικά σημεία που τονίστηκαν αφορά τη διάκριση μεταξύ της απώλειας λίπους και της απώλειας μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για μείωση του σωματικού βάρους. Όπως επεσήμανε η παθολόγος Μαρία Ζαφείρη, διευθύντρια του Ιατρικού Τμήματος της Novo Ελλάδος και Κύπρου, η ζυγαριά παρέχει μόνο μια ένδειξη των χαμένων κιλών, χωρίς να αποκαλύπτει την αναλογία λίπους και μυών.

Η κ. Ζαφείρη υπογράμμισε ότι στη θεραπεία της παχυσαρκίας, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η μείωση του σωματικού λίπους, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η διατήρηση της μυϊκής μάζας. Αυτή η διάκριση θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη μακροπρόθεσμη υγεία του ατόμου.

Ο ρόλος πρωτεΐνης και άσκησης και η μακροπρόθεσμη επιτυχία

Σύμφωνα με την κ. Ζαφείρη, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης σε συνδυασμό με την κατάλληλη άσκηση αποτελούν δύο καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διαδικασία της απώλειας βάρους. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Επιπλέον, η ίδια τόνισε ότι η επιτυχία της θεραπείας της παχυσαρκίας δεν κρίνεται μόνο από την απώλεια κιλών, αλλά και από την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής των ατόμων. Η μακροπρόθεσμη διαχείριση της νόσου απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει την απλή μείωση του αριθμού στη ζυγαριά.

Ο «διατροφικός θόρυβος» και η παχυσαρκία ως νόσος

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κ. Ζαφείρη αναφέρθηκε και στον όρο «διατροφικός θόρυβος», περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την επίμονη απασχόληση της σκέψης με το φαγητό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εξήγησε επίσης τους βιολογικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την πείνα, την όρεξη και το αίσθημα του κορεσμού, δηλαδή την αίσθηση ότι έχουμε χορτάσει.

Η παθολόγος υπογράμμισε με έμφαση ότι «η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος». Επεσήμανε πως η αντίληψη ότι η απώλεια βάρους είναι αποκλειστικά ζήτημα θέλησης παραβλέπει τον ρόλο αυτών των βιολογικών μηχανισμών, ενισχύοντας παράλληλα τις προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Η συμβολή του διαιτολόγου στη θεραπεία

Ο Βασίλης Τσιρώνης, διαιτολόγος-διατροφολόγος και πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος, ανέφερε ότι η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας, ιδίως όταν ο θεράπων ιατρός κρίνει κατάλληλη τη φαρμακευτική αγωγή.

Ο κ. Τσιρώνης εξήγησε ότι ο ρόλος του διαιτολόγου είναι να βοηθήσει το άτομο που ακολουθεί θεραπεία να προσαρμόσει τα καθημερινά του γεύματα. Στόχος είναι η πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων πρωτεΐνης και άλλων θρεπτικών συστατικών. Τόνισε επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό αυτές οι διατροφικές επιλογές να εντάσσονται αρμονικά στην καθημερινότητα του ατόμου, ώστε να μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου, χωρίς να προκαλούν φόβο ή ενοχές γύρω από το φαγητό.

Η πρωτοβουλία «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» της Novo Ελλάδος, ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης δημιούργησε μια σειρά από συνταγές για ισορροπημένα καθημερινά γεύματα. Η δημιουργία αυτών των συνταγών έγινε με την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρών και διαιτολόγων, διασφαλίζοντας τον διατροφικό τους χαρακτήρα.

Οι συνταγές αυτές αναμένεται να αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας, προσφέροντας πρακτικές λύσεις και ιδέες για υγιεινή διατροφή σε όσους επιθυμούν να διαχειριστούν το βάρος τους και να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki