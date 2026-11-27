Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Η Τέχνη στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού», κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Το έργο αυτό, σε απόδοση της Ειρήνης Νικολακοπούλου, αποτελεί μια εμπεριστατωμένη σύνθεση για την ιστορία των τεχνών και του πολιτισμού στο προϊστορικό Αιγαίο. Μέσα από 860 σελίδες, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει μια σημαντική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας.

Η έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης

Το βιβλίο «Η Τέχνη στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού» εκδόθηκε αρχικά στα γαλλικά από τον Jean-Claude Poursat. Στη συνέχεια, μεταφράστηκε στα αγγλικά, με τη συνεργασία του Carl Knappett, πριν φτάσει στην ελληνική του έκδοση. Η ελληνική απόδοση, την οποία επιμελήθηκε η Ειρήνη Νικολακοπούλου, έχει εμπλουτιστεί με έναν μεγάλο αριθμό έγχρωμων εικόνων.

Αυτός ο εμπλουτισμός καθιστά την ελληνική έκδοση την πιο ολοκληρωμένη και πλούσια εικονογραφημένη σύνθεση που αφορά την ιστορία των τεχνών και του πολιτισμού στο προϊστορικό Αιγαίο. Το έργο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης προσφέρει μια βαθιά ματιά σε θέματα που καλύπτουν τις απαρχές της αρχιτεκτονικής, την κεραμική, τα ειδώλια, τα ομοιώματα, τις μινωικές τέχνες, τις αιγαιακές τοιχογραφίες, τα κοσμήματα και τη μεταλλοτεχνία, μεταξύ άλλων.

Ένα ταξίδι στον προϊστορικό αιγαιακό κόσμο

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης ταξιδεύει σε μια περίοδο που ενδεχομένως να είναι λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά είναι καθοριστική για την κατανόηση της εξέλιξης του πολιτισμού. Το έργο αναδεικνύει την πολύπλευρη καλλιτεχνική δημιουργία των κοινοτήτων του προϊστορικού Αιγαίου, προσφέροντας μια συναρπαστική περιήγηση σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς στην ανθρώπινη ιστορία.

Τα θεματικά κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό και γεωγραφικό φάσμα του αιγαιακού κόσμου. Εξετάζονται όλες οι εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού και της τέχνης, με την απαραίτητη αρχαιολογική τεκμηρίωση των ευρημάτων. Επιπλέον, το βιβλίο ενσωματώνει τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας.

Οι πολλαπλές εκφάνσεις της τέχνης και του πολιτισμού

Η τέχνη που παρουσιάζεται στο βιβλίο δεν είναι μία ενιαία μορφή, αλλά εκδηλώνεται μέσα από πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική, τη σφραγιδογλυφία, την τοιχογραφία, την κεραμική, τη λιθοξοΐα, την ελεφαντουργία και τη μεταλλοτεχνία. Κάθε μία από αυτές τις μορφές τέχνης αναλύεται λεπτομερώς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της καλλιτεχνικής παραγωγής της εποχής.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση στον κόσμο της τέχνης του Αιγαίου, καλύπτοντας την περίοδο από τη Νεολιθική εποχή έως τα τέλη της Εποχής του Χαλκού. Μέσα από αυτή την ανάλυση, αναδεικνύεται ο πλούτος και η πολυπλοκότητα του προϊστορικού αιγαιακού πολιτισμού, όπως αυτός εκφράστηκε μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία των κατοίκων του.

Ο συγγραφέας: Jean-Claude Poursat

Ο συγγραφέας του έργου, Jean-Claude Poursat, είναι μια εξέχουσα μορφή στον χώρο της αρχαιολογίας. Αποφοίτησε από την École Normale Supérieure στο Παρίσι, όπου φοίτησε από το 1956 έως το 1960. Στη συνέχεια, διετέλεσε μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, από το 1963 έως το 1967, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην ελληνική αρχαιολογία.

Η ακαδημαϊκή του πορεία περιλαμβάνει τη θέση του βοηθού καθηγητή στη Σορβόννη και αργότερα του καθηγητή Αρχαιολογίας και Αρχαίων Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο Clermont Auvergne του Clermont-Ferrand της Γαλλίας. Από το 1966 έως το 1991, ο Jean-Claude Poursat διηύθυνε την ανασκαφή και τη δημοσίευση ενός τομέα της μινωικής πόλης στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων στην Κρήτη. Το έργο του αυτό αποτυπώθηκε στις δημοσιεύσεις Le Quartier Mu I‒VI (1978-2017), στη σειρά Études Crétoises της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, καθώς και στον «Οδηγό των Μαλίων. Η Συνοικία M» που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1996 από την EfA.

Με πληροφορίες από: Topontiki