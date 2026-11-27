Στον εισαγγελέα οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, τέσσερις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της προμήθειας των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» της εταιρείας ΤΕΧΑΝ. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών από τις διωκτικές Αρχές, οι συλληφθέντες θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες και οι επόμενες κινήσεις

Η έρευνα των Ευρωπαίων εισαγγελέων εστιάζει σε μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κακουργηματική απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή και ως ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον, το κατηγορητήριο αφορά παραβάσεις δημοσίων συμβάσεων και νόθευση διαγωνισμών. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθεί δίωξη και για εγκληματική οργάνωση. Μετά την εμφάνισή τους στον εισαγγελέα, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να κληθούν σε απολογία.

Η δήλωση του Γιάννη Κουρτάκη

Μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ, ο Γιάννης Κουρτάκης, εκδότης της εφημερίδας «Παραπολιτικά», εξέδωσε ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Κουρτάκης αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει τελέσει οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «έωλες κατηγορίες» και εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτές «σύντομα θα καταπέσουν». Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν συμμετέχει σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι ουδέποτε έχει παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, τόνισε ότι δεν έπεισε κανέναν να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιάννης Κουρτάκης εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, η οποία εκδόθηκε με όλα τα νόμιμα παραστατικά, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα δημοσίων πολιτικών, αποτελούν αντικείμενο δίωξης. Αυτά, όπως ανέφερε, τον ξεπερνούν, ενώ συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος αυτά επαρκούν και οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν.

Η έκταση της έρευνας των Αρχών

Η επιχείρηση των διωκτικών Αρχών, στο πλαίσιο της υπόθεσης, περιλάμβανε εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην Αθήνα, ενώ έλαβε χώρα και μια αιφνιδιαστική έφοδος στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.

Το επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται σε διαγωνισμούς και συμβάσεις που αφορούν γεωγραφικές περιοχές όπως η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι τα εντάλματα σύλληψης ενδέχεται να αγγίζουν και πρόσωπα που έχουν διατελέσει σε κεντρική Περιφέρεια.

Το κόστος των «σπιτιών ανακύκλωσης»

Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει συνταχθεί για την υπόθεση, προκύπτουν στοιχεία σχετικά με το κόστος των «σπιτιών ανακύκλωσης». Για κάθε ένα από αυτά τα «σπιτάκια», φέρεται να δαπανήθηκαν περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Με την προσθήκη του ΦΠΑ, το κόστος για κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» ανέρχεται έως και τις 365.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται ενδελεχώς από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας για τις παραβάσεις δημοσίων συμβάσεων και τη νόθευση διαγωνισμών.

Συνεχής εξέλιξη της υπόθεσης

Παρά τις συλλήψεις και τις πρώτες κινήσεις της δικαιοσύνης, η έρευνα των Αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι διωκτικές Αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς διερεύνησης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Αυτές οι πιθανές νέες συλλήψεις θα αφορούν πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται περαιτέρω στην υπόθεση της προμήθειας των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» της εταιρείας ΤΕΧΑΝ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis