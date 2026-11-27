Το χριστουγεννιάτικο ψωμί με κανέλα αποτελεί ένα από τα κλασικά γλυκά που κοσμούν τα γιορτινά τραπέζια ανά τον κόσμο. Πρόκειται για ένα έδεσμα που θυμίζει το δικό μας τσουρέκι, αλλά με πιο ψωμένια υφή, πιο κοντά σε κανελορολάκι, και με ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση. Η θέα του συχνά προκαλεί δύο σκέψεις: την επιθυμία να μην το αγοράσει κανείς έτοιμο και την ανησυχία ότι η παρασκευή του είναι δύσκολη.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνταγή έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις σκέψεις, προσφέροντας έναν αναλυτικό οδηγό για τη δημιουργία αυτού του αφράτου γλυκού. Με απλά βήματα και σαφείς οδηγίες, η διαδικασία γίνεται προσιτή σε όλους, επιτρέποντας να απολαύσετε ένα σπιτικό, αρωματικό χριστουγεννιάτικο ψωμί.

Η προετοιμασία των υλικών

Η διαδικασία ξεκινά με την ανάμειξη των ξηρών συστατικών σε ένα μεγάλο μπολ. Χρησιμοποιώντας ένα σύρμα, αναμειγνύονται αρχικά 2 φλιτζάνια ή 260 γραμμάρια αλεύρι, μαζί με τη ζάχαρη, τη μαγιά και το αλάτι. Το μίγμα αυτό αφήνεται στην άκρη, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα βήματα.

Στη συνέχεια, σε ένα κατσαρολάκι, αναμειγνύονται το γάλα και το βούτυρο. Το μίγμα αυτό ζεσταίνεται στην εστία, σε χαμηλή φωτιά, μέχρι το βούτυρο να λιώσει πλήρως. Είναι σημαντικό να μην βράσει το μίγμα, απλώς να ζεσταθεί αρκετά ώστε να λιώσει το βούτυρο. Μόλις το μίγμα γάλακτος και βουτύρου γίνει χλιαρό, προστίθενται τα αυγά και ανακατεύονται με το σύρμα μέχρι να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Η σύνθεση της ζύμης

Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία των υγρών συστατικών, το χλιαρό μίγμα γάλακτος, βουτύρου και αυγών αδειάζεται προσεκτικά στο μπολ που περιέχει το αρχικό μίγμα του αλευριού. Η ανάμειξη των υλικών γίνεται με μια ξύλινη κουτάλα, κατά προτίμηση, και συνεχίζεται μέχρι να σχηματιστεί μια πολύ κολλώδης ζύμη. Αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό για την αρχική συνοχή του ψωμιού.

Έπειτα, αρχίζει η σταδιακή προσθήκη επιπλέον αλευριού, ¼ φλιτζανιού τη φορά. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι η ζύμη να αρχίσει να μαζεύεται σε μια ενιαία μάζα, η οποία μπορεί να είναι ακόμα κάπως ακατάστατη. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η υπόλοιπη ποσότητα αλευριού, αλλά η προσθήκη γίνεται σταδιακά μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη.

Το στάδιο του ζυμώματος

Μόλις η ζύμη έχει αποκτήσει μια πρώτη μορφή, ακολουθεί το στάδιο του ζυμώματος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση ενός μίξερ που διαθέτει το εξάρτημα του γάντζου, είτε με το χέρι, απευθείας μέσα στο μπολ. Το ζύμωμα πρέπει να διαρκέσει περίπου 5 με 10 λεπτά, ενώ προστίθεται αλεύρι όποτε χρειάζεται, ώστε η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια ή στα τοιχώματα του μπολ.

Η ζύμη θεωρείται έτοιμη όταν αποκτήσει λεία και ελαστική υφή, παραμένοντας ταυτόχρονα ελαφρώς κολλώδης. Ένας τρόπος για να ελεγχθεί η ετοιμότητα της ζύμης είναι πιέζοντας απαλά την επιφάνειά της με ένα καθαρό δάχτυλο. Το βαθούλωμα που δημιουργείται δεν θα πρέπει να κολλήσει στο δάχτυλο και θα πρέπει σιγά-σιγά να επανέλθει στην αρχική του μορφή. Αν το βαθούλωμα παραμείνει, αυτό σημαίνει ότι η ζύμη χρειάζεται περισσότερο ζύμωμα.

Η διαδικασία της διόγκωσης και ξεκούρασης

Αφού ολοκληρωθεί το ζύμωμα, η ζύμη καλύπτεται και αφήνεται στην άκρη, σε ένα ζεστό μέρος, για να φουσκώσει. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 1 ώρα, ή μέχρι η ζύμη να διπλασιαστεί σε όγκο. Αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο για την αφράτη υφή του τελικού ψωμιού.

Όταν η ζύμη έχει φουσκώσει επαρκώς, τοποθετείται σε μια αλευρωμένη επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια, χωρίζεται σε τέσσερα ίσα μέρη, και κάθε μέρος πλάθεται σε μια λεία μπάλα. Οι μπάλες αυτές καλύπτονται και αφήνονται να ξεκουραστούν για επιπλέον 10 λεπτά. Αυτή η ξεκούραση επιτρέπει στη ζύμη να χαλαρώσει, καθιστώντας την πιο εύκολη στο άνοιγμα για τα επόμενα στάδια της παρασκευής του χριστουγεννιάτικου ψωμιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis